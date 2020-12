Rovereto, nuovo servizio anti Covid per lo shopping natalizio: città sicura con la sorveglianza promossa dall’Unione

E’ partito ieri mattina, sabato 5 dicembre 2020, il nuovo servizio promosso dall’Unione Commercio e Turismo di Rovereto e Vallagarina, di concerto con la sezione lagarina dell’Associazione commercianti al dettaglio aderente a Confcommercio Trentino.

Un servizio di assistenza e di monitoraggio della zona centrale di Rovereto che vedrà degli incaricati messi a disposizione dell’Associazione SEV), appositamente formati in materia di sicurezza, che saranno presenti nelle giornate di venerdì, sabato e domenica e la vigilia di Natale in strade e piazze del centro, facilmente individuabili grazie alla pettorina azzurra che riporta il logo del progetto “Rovereto città sicura, accogliente e ospitale” messo in campo fin dalla scorsa estate dall’Unione Commercio e Turismo e dal Comune di Rovereto, che ha permesso di mettere in campo azioni concrete di supporto e sostegno alle attività economiche nella difficile fase di ripartenza dopo il lungo lockdown primaverile.

“Questa iniziativa rappresenta un ulteriore tassello nel quadro delle tante proposte che abbiamo voluto promuovere in questi mesi per supportare i nostri operatori economici, commercianti, ristoratori, pubblici esercizi e fornitori di servizi – spiega il presidente Marco Fontanari -. Il momento è difficile, tutto il comparto della ristorazione è in grande sofferenza per l’impossibilità di aprire la sera, lo smart working adottato dagli uffici pubblici, l’annullamento di tutte le cerimonie e gli eventi, che garantivano un importante indotto.

Ci attendiamo un adeguato supporto finanziario, perché i ristori arrivati a novembre non bastano di certo: abbiamo chiesto anche alla Provincia nuovi contributi per superare questi mesi, le nostre aziende sono a rischio, e con loro l’occupazione ed il conseguente reddito che garantiscono a tante famiglie trentine, servono interventi veloci e sostanziosi.

Abbiamo promosso la campagna di sensibilizzazione “acquista nei negozi vicino a te” per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza, quest’anno più che mai, di effettuare i propri acquisti nei negozi sotto casa, nei negozi di vicinato, le tante piccole attività di tutta la Vallagarina, da Avio a Folgaria, a Besenello, che garantiscono in insostituibile presidio sociale nei nostri paesi e centri urbani, che grazie anche a loro restano vivi ed accoglienti”.

“Questa iniziativa vuole essere un concreto aiuto agli operatori economici nei momenti in cui maggiore sarà, ci auguriamo, l’affluenza di clientela nel centro di Rovereto, per lo shopping natalizio – così Giuliana Savoia, referente in Vallagarina dell’Associazione commercianti al dettaglio del Trentino -. Un servizio utile anche alla clientela, per fornire informazioni ed assistenza per agevolare il rispetto delle misure anti Covid e per incentivare comportamenti adeguati da parte di tutti.

Il messaggio che vogliamo trasmettere è questo: venite a Rovereto per i vostri acquisti in totale sicurezza, con i negozi ed i pubblici esercizi che garantiscono il rispetto dei protocolli e delle linee guida e gli incaricati di questo nuovo servizio pronti a fornire supporto ed assistenza in vie e piazze. Inoltre, acquistando nei negozi del centro, in omaggio anche 2 ore di sosta gratuita nei parcheggi in struttura di viale dei Colli, via Manzoni e all’Urban City di corso Rosmini”.