Maltempo Alto Garda: frana sulla Gardesana, allagamenti ovunque

Il maltempo che sta imperversando in tutta la provincia ha richiesto in più parti dei due comuni l’intervento dei vigili del fuoco di Riva del Garda. Le condizioni nella mattinata di domani si attenueranno leggermente per poi peggiorare ancora con la possibilità di nevicate a quote basse durante la giornata di martedì.

L’evento che ha avuto più ripercussioni a livello viabilistico è stato provocato dai sassi caduti sulla Gardesana orientale tra Torbole e Tempesta alle 23.30 di sabato 5 dicembre.

Questa caduta ha decretato la chiusura della strada in via cautelativa nell’attesa del sopralluogo del geologo. Nemmeno due ore dopo, un’altra frana nella zona di Navene (VR) ha di fatto completamente isolato l’abitato di Tempesta fino al primo pomeriggio di oggi. Attualmente la strada è aperta a senso unico alternato regolato da semaforo.

I vigili del corpo di Riva del Garda sono impegnati anche nel controllo dei fiumi e torrenti della zona che, ovviamente, hanno portate in aumento. Portate legate anche alla quota della neve. Si sono registrati alcuni allagamenti in zona Torbole causati dall’innalzamento della fitta, sono stati posati dei sacchi di sabbia per evitare che l’acqua della strada finisca nei piani interrati tramite le rampe di accesso dei gagare, sono state installate delle pompe per provvedere al prosciugamento degli scantinati e delle autorimesse.

La strada per Malga Grassi (loc. Campi) è stata chiusa con una ordinanza del sindaco Santi a causa del fondo stradale rovinato dal ruscellamento. Si sono registrati anche danni causati dal vento come caduta di rami o il ribaltamento di reti da cantiere non opportunamente zavorrate.

Le forti piogge hanno provocato l’esondazione del bordellino Galanzana in località Fangolino a Riva del Garda. E’ proseguita la distribuzione dei buoni spesa da 20€ del comune di Riva d/G alle famiglie rivane. Non sono mancati i segni di ringraziamento provenienti da una rosticceria della zona che, non toccata dal maltempo, ha voluto comunque ringraziare per l’opera svolta sul territorio.

