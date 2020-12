Aggiornamento maltempo a Borgo Valsugana: Galvan e Capraro in diretta su Voce24news

Aggiornamento in diretta su Voce24news sulle condizioni del maltempo a Borgo Valsugana. A rischio esondazione il Brenta. Parlano il sindaco Enrico Galvan e il comandante dei vigili del fuoco Devid Capraro

IL COMUNICATO DEL SINDACO GALVAN – «Sono ad aggiornare che sul territorio di Borgo Valsugana si sono riscontrati alcuni problemi relativi a smottamenti ed erosioni. Sono stati eseguiti una serie di interventi in emergenza per ridurre il rischio e arginare l’acqua in particolare nella zona boschiva sopra Via per Telve, in località Prae e a Olle, in Val di Sella. Per quanto riguarda la Brenta rimane chiuso il ponte tra piazza Degasperi e piazza Dante. Il livello della Brenta ha toccato nella notte i 142 cm contro i 160 registrati con Vaia. Le previsioni meteo prevedono ancora pioggia ma dalle indicazioni del servizio di piena non si dovrebbe raggiungere nuovamente le misure di stanotte. Ricordo la massima attenzione negli spostamenti e di restare lontani da situazioni di rischio.»

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità