Neve su tutta la Val di Non: super lavoro per i Vigili del Fuoco

Non solo sirene a mezzogiorno e celebrazioni per Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, ma anche e soprattutto una marea di interventi dovuti alla copiosa nevicata che nelle scorse ore ha interessato tutto il Trentino.

Quella di ieri è stata una giornata impegnativa per i Vigili del Fuoco della Val di Non, chiamati a prestare soccorso in diverse situazioni, per fortuna nessuna delle quali ha visto feriti o danni particolarmente gravi.

I pompieri sono dovuti intervenire principalmente in aiuto a camion e autovetture in difficoltà.

Il Corpo dei Vigili del Fuoco di Taio, a partire dal primo pomeriggio di ieri, è stato occupato in vari servizi resisi necessari a causa della forte nevicata.

Le attività si sono concluse alle 22.30 circa e hanno comportato l’assistenza e il traino a 15 autoarticolati e 6 autovetture, oltre al taglio di svariate piante e alla chiusura della strada vecchia per la frazione di Dardine e della strada di Castel Bragher.

Anche il Corpo di Denno, in collaborazione con quello di Taio e con i Vigili del Fuoco permanenti di Trento, ha trainato e messo in sicurezza numerosi autocarri rimasti bloccati, ripristinando poi la normale viabilità e facendo ritorno in caserma in serata, intorno alle 22.

Pure in alta valle si sono verificate situazioni simili: a Romeno i Vigili del Fuoco sono intervenuti in mattinata per prestare aiuto a un camion in difficoltà.