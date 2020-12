Il Trentino rimane in zona gialla, Fugatti: «C’è il pericolo di una fuga prima del blocco»

Vietati gli spostamenti fra comuni nelle giornate di Natale, Santo Stefano e del primo gennaio, coprifuoco confermato dalle 22 alle 5 e a Capodanno dalle 22 alle 7, apertura delle scuole in presenza e degli impianti sciistici dal 7 gennaio. Anche in Trentino sono da ieri in vigore le misure previste dall’ultimo Dpcm varato dal Governo giovedì che regola la vita degli italiani per il periodo delle festività natalizie.

Le misure nazionali sono state recepite ieri attraverso una nuova ordinanza, la numero 59, firmata dal presidente della Provincia, Maurizio Fugatti che intervenendo in Consiglio provinciale nel pomeriggio ha confermato che il Trentino resta in zona gialla.

Ieri in consiglio provinciale il governatore Fugatti ha dettagliato il dpcm davanti ai consiglieri principali confermando che su molti punti tutte le regioni non erano d’accordo. «Le disposizioni precludono l’apertura della stagione turistica, ma purtroppo non è ancora chiaro se le piste da sci potranno riaprire dopo la befana. Nel quadro del Dpcm notiamo purtroppo che il governo non è ancora intervenuto con i ristori, per ora infatti nel decreto non è stato inserito nulla.»

Pubblicità Pubblicità

Sui movimenti fra le regioni Fugatti è stato molto critico, «speriamo solo che a fronte di un calo di contagi la stretta sia allentata, mi auguro che ci sia un’apertura specialmente nei movimenti fra regioni delle zone gialle. C’è un pericolo di fuga nei giorni prima del blocco»

Fugatti ha mostrato ottimismo sull’emergenza sanitaria, «oggi il nostro Rt è allo 0,83, uno dei migliori d’Italia, mentre il parametro Rt sulle ospedalizzazioni è calata dal 1,1 al 0,90 e questo è un dato che dimostra la stabilizzazione dei contagi». Il governatore snocciolando tutti i dati dei paramenti ha comunque confermato che sono tutti in calo. (Sotto l’intervento del presidente)

Pubblicità Pubblicità