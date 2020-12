Alla biblioteca di Villazzano spuntano le «Christmas Bags»

Tanti pacchetti di libri a tema natalizio confezionati con nastro rosso e fiocchetti sono l’originale iniziativa della biblioteca di Villazzano in vista del Natale.

I libri sono divisi per età e sono prenotabili chiamando il numero 0461-912533 oppure scrivendo a tn.villazzano@biblio.infotn.it

Ovviamente i libri sono in prestito e andranno restituiti con le consuete tempistiche e modalità. L’iniziativa è stata ideata da Olga, la bibliotecaria di Villazzano, che ha creato le “Christmas Bags”: un modo per essere vicini ai lettori, ma anche per promuovere i prestiti dei libri in un periodo nel quale l’accesso in biblioteca è possibile solo su prenotazione e per motivi di studio e così l’iniziativa della biblioteca di Villazzano riapre il rapporto col pubblico.

Il pacco libri è diversificato oltre che per età anche per argomenti ed il prestito è possibile anche per chi non risiede a Villazzano.

Un’iniziativa decisamente originale e che contribuirà a rendere più vivaci le ormai prossime vacanze natalizie.

