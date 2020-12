Uso mascherine, Fugatti risponde a Ianeselli: «Non è liberi tutti, seguiamo indicazioni del governo»

È scontro sulle mascherine fra il sindaco Franco Ianeselli e il governatore Maurizio Fugatti.

Il decadimento di un’ordinanza provinciale del 14 novembre scorso fa sì che non sia più obbligatoria la mascherina indossata sempre, quando si esce di casa, anche se si è da soli e in un luogo non frequentato da altre persone: si torna quindi alla regola nazionale creata dal governo a trazione PD, che prevede comunque l’obbligatorietà dell’uso della mascherina, quando all’esterno si incrocino altre persone.

Di conseguenza, la mascherina dovrà essere comunque sempre portata con sé.

Nella conferenza stampa di ieri Fugatti ha spiegato che non «Non si tratta di un liberi tutti», ma solo un’allineamento sulle misure imposte dal governo Conte. Sulle parole di Ianeselli (NdR – «non mi pare il caso di allentare le misure sulle mascherine») il governatore ha liquidato la cosa in modo laconico e molto in fretta: «Sapete bene che non rispondo ad annunci strumentali, è una cosa che ho deciso da tempo. Certo che vorrei rispondere, in special mondo al governo, ma ne dovrei dire troppe»

Alla fine anche una mascherina a Trento diventa una questione politica. La domanda che ci si pone ora è: Ianeselli contrapponendosi costantemente alla decisioni della Giunta Provinciale, fa solo politica e non certo gli interessi dei cittadini? Ai posteri come sempre la risposta.

