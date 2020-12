Trento: Urso nomina 5 coordinatori di Fratelli d’Italia in Provincia, per “agevolare la crescita”

Fratelli d’italia, dopo la significativa affermazione elettorale conseguita in settembre, prosegue nella incessante opera di radicazione e strutturazione sul territorio provinciale, con la creazione di nuovi Circoli e una organizzazione più efficiente.

Il commissario provinciale senatore Adolfo Urso ha nominato 5 coordinatori di aree territoriali col compito di promuovere la campagna di iscrizione e di costituzione di nuovi circoli e di coordinare l’attività del partito secondo le indicazioni degli organismi statutari.

“Ci poniamo l’obiettivo di realizzare un circolo territoriale in ogni comune e di estendere la nostra presenza anche dove ancora non abbiamo una rappresentanza istituzionale. Sono tanti i cittadini che chiedono di iscriversi e di poter rappresentare Fratelli d’Italia nella loro realtà, i nuovi coordinatori ci aiuteranno in questa fase di crescita a dare risposta a queste richieste in piena armonia con i Circoli già esistenti”. – spiega il senatore

Franco Zandron, presidente del Circolo Destra e Libertà coordinerà le valli di Non e Sole, e si è dichiarato “onorato da tale responsabilità”.

Angelo Rasi, presidente del circolo Giudicarie, incaricato del coordinamento delle valli Giudicarie e Rendena, “proseguira’ – ha dichiarato – l’opera di riunire le persone a Destra nelle sue valli, lavoro iniziato a Storo molti anni fa trovando via via sempre più adesioni nei comuni vicini”.

Adriano Vettore, da poche settimane nominato Presidente del Circolo “Cavalese – Valli dell’Avisio”, sarà anche coordinatore delle valli di Cembra, Fiemme e Fassa. Vettore si è detto “lusingato da tale nomina, un passaggio importante per diventare un riferimento nella costruzione della Destra trentina nei territori”.

Il Presidente del Circolo Valsugana, Danilo Perin, nominato Coordinatore della Valsugana e degli altopiani di Pine’ e Tesino, ha dichiarato di voler assolvere “con responsabilità e con impegno al nuovo compito. Grazie al Sen. Adolfo Urso, al Sen. Andrea de Bertoldi e al Dott. Roberto Biscaglia per la fiducia che ripongono nella mia persona”.

Infine, Cristina Luzzi, avvocato e Consigliere comunale a Rovereto ha ottenuto il Coordinamento della Vallagarina, forte di tre circoli, nonché della Vallarsa e degli altopiani di Brentonico e Folgaria. “Ringrazio il Commissario Urso per la fiducia accordatami. Cercherò di svolgere il compito affidatomi in piena sintonia con gli esponenti dei circoli dell’area, consapevole che l’unità di intenti non potrà che giovare a Fratelli d’Italia, già in forte crescita ovunque”.