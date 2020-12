Questo Natale regali solidali per combattere la fibrosi cistica

Anche quest’anno l’Associazione Trentina Fibrosi Cistica Onlus propone una confezione regalo solidale, ed il ricavato verrà devoluto per finanziare la ricerca mirata a combattere questa terribile malattia.

La Presidente dell’Associazione Trentina, Signora Bruna Cainelli, spiega: “In particolare quest’anno l’Associazione promuove una raccolta fondi, finanziando per € 20.000,00 un progetto scientifico condotto dal CIBIO dell’Università di Trento, e che noi abbiamo adottato in ricordo di Fiorenza Tondin Degasperi, sostenitrice e volontaria dell’Associazione, purtroppo scomparsa lo scorso febbraio”. Prosegue la Presidente: “Per finanziare questo progetto l’Associazione Trentina Fibrosi Cistica ha inoltre messo in vendita delle confezioni natalizie denominate ‘Fiore’ in onore di Fiorenza, e composte da un infuso speziato alla frutta e due eleganti tisaniere con colino d’acciaio, al costo di soli € 20,00″.

Il progetto di ricerca, intitolato “Meccanismi molecolari a causa dell’acquisizione ed evoluzione della resistenza alla Colistina in Pseudomonas aeruginosa” è stato affidato al Prof. Oliver Jousson e alla Dott.ssa Irene Bianconi del Dipartimento di Biologia Cellulare Computazionale ed Integrata del CIBIO di Trento. Partner: Prof. Francesco Imperi, Dipartimento di Scienze, Università di Roma Tre ed il Dott. Ugo Pradal, Centro Provinciale Fibrosi Cistica, direttore U.O. Pediatria Ospedale S. Maria del Carmine di Rovereto.

In breve una sintesi del progetto: le infezioni da Pseudomonas aeruginosa multiresistente (MDR) sono una delle cause più frequenti e gravi di infezioni nosocomiali acute, nonché il principale fattore di morbilità e mortalità nei pazienti adulti affetti da fibrosi cistica (CF) e la maggior parte delle terapie antibiotiche disponibili sono ormai inefficaci contro questi ceppi.

Negli ultimi anni, assistiamo ad un aumento costante di malattie infettive causate da ceppi batterici resistenti a molteplici antibiotici. Nei casi più estremi i medici si trovano di fronte ad una situazione di assenza di soluzioni terapeutiche in quanto questi batteri dimostrano resistenza a tutti gli antibiotici disponibili in clinica.

Questo progetto affronta il problema dell’emergenza della resistenza in questo batterio, con un approccio detto di “in vitro evolution” che consiste nello studio dell’accumulo di mutazioni che portano allo sviluppo della resistenza nel corso del tempo.

Il progetto consentirà di comprendere meglio i meccanismi molecolari con i quali Pseudomonas diventa resistente all’antibiotico Colistina, che viene usato come “ultima spiaggia” quando il batterio non risponde ai trattamenti con tutti gli altri antibiotici disponibili. Auspichiamo quindi di portare un contributo significativo alla comprensione del fenomeno con l’obiettivo a medio termine di contrastare l’emergenza di resistenze multiple in batteri che colonizzano il sistema respiratorio di pazienti con Fibrosi Cistica compromettendone la vita.

Pochi sanno che questa malattia colpisce un bambino su 2500 e che può essere trasmessa, a loro insaputa, da genitori portatori sani, ed è la malattia genetica grave più diffusa in Italia. Eppure ancora molti non sono a conoscenza che chi ne è affetto è costretto per tutta la vita a sottoporsi a lunghe terapie quotidiane.

L’Associazione Trentina Fibrosi Cistica Onlus è una organizzazione senza fini di lucro; nasce nell’anno 2005 su iniziativa di alcuni genitori e sostenitori come punto di riferimento nella provincia di Trento per i pazienti e loro famigliari, sostegno alla ricerca scientifica ed al Centro Provinciale Fibrosi Cistica, istituito presso la Pediatria dell’Ospedale S.M. del Carmine di Rovereto; sostegno e supporto nei confronti delle Istituzioni, attivandosi per garantire i diritti del malato. Tutt’oggi l’Associazione conta oltre 480 soci ed ha sede in via Soprasasso 1 a Trento; è aperta tutti i giorni su appuntamento telefonando al 340 522 8888 .

Per prenotare le confezioni inviare un messaggio ai volontari dell’Associazione entro martedì 15 dicembre ai seguenti numeri:

– Trento e dintorni – ritiro a Gardolo – Tiziano 3394376230

– Rovereto e Vallagarina – ritiro a Pomarolo – Norma 3284859345

– Levico e Valsugana – Desirèe 3317693869

– Cles e dintorni – Maria 3495286021

Le consegne, concordate in fase di prenotazione, avverranno presso i domicili dei volontari nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.

Per ulteriori informazioni: cell. 3405228888, info@associazionetrentinafibrosicistica.it, www.associazionetrentinafibrosicistica.it – Facebook: Ass.ne Trentina Fibrosi Cistica