Predazzo: Laboratorio per grandi e piccoli su Skype con l’artista Eleonora Cumer

Gli auguri di Natale li facciamo da te! Questo è il titolo dell’iniziativa che la biblioteca di Predazzo propone a grandi e piccoli per prepararsi con fantasia al Natale.

Si tratta di 5 laboratori con l’artista bolzanina Eleonora Cumer, che da anni si occupa di libri d’artista e illustrazione di albi per l’infanzia. Grazie alla sua sapiente guida, utilizzando alcune piegature su cartoncini colorati, saranno realizzati biglietti di auguri per Natale, che potranno essere conservati poi come una piccola scultura.

La novità di quest’anno, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria che impedisce di ritrovarsi negli spazi fisici della biblioteca, è che i laboratori verranno tenuti online e ciascuno potrà seguirli, appunto, da casa propria.

Sabato 12 dicembre le bambine e i bambini dai 7 ai 10 anni insieme ad un adulto potranno scegliere se partecipare al laboratorio del mattino, dalle 10.30 alle 11.30, oppure a quello del pomeriggio dalle 16 alle 17.

Per gli adulti invece la scelta è tra i laboratori di martedì 15 dicembre dalle 17 alle 18.30, oppure dalle 20.30 alle 22 o il laboratorio di mercoledì 16 dicembre, dalle 10.30 alle ore 12.

Per tutti dunque un’occasione per riscoprire la bellezza di creare dei messaggeri ai quali affidare le proprie parole d’affetto e d’auguri. Con questa iniziativa la biblioteca di Predazzo conferma il desiderio di rimanere vicina alla comunità, garantendo non solo i servizi di reference e prestito, ma individuando anche nuovi modi per “incontrarsi” e fare delle cose assieme.

Evento gratuito. Prenotazioni in biblioteca. Posti limitati

