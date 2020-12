Monopattino: in 10 minuti rischia il frontale contromano e supera tre semafori rossi – IL VIDEO

Singolare involontario «pedinamento» fra le vie di Trento da parte di un automobilista che ha seguito per un paio di chilometri un monopattino con alla guida un giovane africano che ne ha combinate di tutti i colori.

Alcune sere fa svoltando in via Prati, laterale di via Rosmini, arrivato a metà via l’automobilista si è trovato davanti in contromano il monopattino che è sbucato da via Maffei. Solo per puro miracolo e per la prontezza di riflessi del conducente dell’auto non è successa una tragedia.

L’automobilista girato l’abitato in cerca di parcheggio è tornato in via Rosmini e si è trovato davanti nuovamente il monopattino che stava viaggiando verso piazza Dante. A questo punto ha deciso di seguirlo lentamente senza dare nell’occhio facendo riprendere la scena a chi gli stava di fianco.

Il monopattino non si è fermato all’incrocio di via Torre Vanga saltando completamente il semaforo rosso, ed è stato un vero miracolo se non è stato investito da una macchina che stava uscendo in retromarcia contromano da via Pozzo. Un manovra anch’essa da codice penale e ritiro di patente immediato.

Come nulla fosse il giovane col monopattino prosegue la sua corsa passando con il semaforo rosso sia all’incrocio della gelateria Zanella e poco più avanti a quello di via Manzoni. Poi all’altezza di via Ambrosi infila finalmente un semaforo verde, ma solo per casualità.

Il bilancio finale: il rischio di un frontale contromano e il superamento di tre semafori rossi in solo 10 minuti. Un vero record, almeno per un monopattino.

