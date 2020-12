Dalla Camera di commercio 4,5 milioni per le imprese trentine, Bort: «Grande sinergia con la Provincia di Trento»

L’assessore Spinelli: “In una situazione così difficile è davvero importante fare gioco di squadra“.

Fare sinergia per sostenere le imprese trentine colpite dall’emergenza Coronavirus. Da questa premessa nasce l’iniziativa della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Trento che in qualità di ente di rappresentanza del sistema economico trentino, fin dall’inizio della pandemia, ha voluto contribuire in maniera tangibile a supportare le aziende del territorio in un momento di difficoltà ed incertezza che non ha precedenti.

La decisione è stata presa dalla giunta della camera di commercio che «ha voluto dare un segno a lavoratori, imprese, clienti, ospiti e consumatori cercando di coprire tutta la base associativa del territorio» – ha spiegato il presidente della camera di commercio Giovanni Bort.

A sostegno delle diverse iniziative di sistema, la Camera di Commercio ha messo a disposizione della Provincia un finanziamento di 4,5 milioni di euro, di cui 900.000 per gli operatori del settore agricolo e agroalimentare e 3.600.000 per gli altri settori economici.

Oggi, con un provvedimento a firma dell’assessore Achille Spinelli, tale finanziamento è stato certificato in entrata sul bilancio della Provincia.“Questo cofinanziamento – ha commentato l’assessore Spinelli – rappresenta un unicum nella storia istituzionale recente del sistema pubblico allargato della nostra Provincia e rafforza ulteriormente, pur in una situazione difficile, l’ormai consolidata collaborazione tra i due Enti. E’ davvero molto importante – conclude l’assessore – riuscire a fare gioco di squadra al fine di aiutare le nostre imprese, valorizzando il territorio trentino e la sua resilienza”.

«Con questo finanziamento l’intento della camera di commercio – aggiunge Bort – è stato quello di aiutare il rafforzamento delle misure di sicurezza anti covid delle imprese per quindi poter lavorare con serenità e tranquillità. Una dimostrazione di grande sinergia con la provincia autonoma di Trento tesa a risollevare il più possibile dagli oneri le imprese. Il contributo sarà diviso fra le imprese iscritte al registro imprese di Trento che sostengono costi derivanti da progetti di riorganizzazione aziendale finalizzati all’implementazione di misure di sicurezza sul luogo di lavoro idonee al contenimento della diffusione del covid 19, di digitalizzazione e ricerca e sviluppo. Saranno inoltre usati per aiutare le aziende che hanno preso la via delle riconversione produttiva».

