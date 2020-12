Consiglio circoscrizionale Oltrefersina: via libera alle Commissioni

Dopo alcuni incontri preliminari e alcuni “scontri” con l’opposizione il Consiglio circoscrizionale dell’Oltrefersina è riuscito a trovare il giusto accordo. Sono stati costituiti sei organi di lavoro, le cui presidenze sono state divise proporzionalmente fra centrosinistra e centrodestra.

A settembre era avvenuto il rinnovo delle cariche e l’insediamento degli eletti. Grazie alla costituzione dei sei organi di lavoro si può quindi ora partire con la gestione del sobborgo.

L’Oltrefersina è stata una delle poche circoscrizioni nelle quali i due schieramenti sono riusciti a trovare un accordo senza che si rompesse il rapporto di collaborazione.

L’accordo è stato raggiunto grazie a una serie di incontri. Si è partiti con la convocazione dell’ufficio di presidenza e sono stati via via introdotti nuovi strumenti come la conferenza dei capigruppo.

Si è creata qualche tensione sulle vicepresidenze. Il consigliere di Fratelli d’Italia aveva insistito affinché due vicepresidenze andassero al centrodestra, seguendo quindi il principio di proporzionalità adottato per le presidenze.

Tutte e sei le vicepresidenze delle commissioni sono alla fine andate ai consiglieri di maggioranza.

Al centrosinistra sono andate cinque commissioni: quella per le politiche sociali (presidente Alessandro Giovannini e vicepresidente Francesca Anzi), per l’ambiente, l’urbanistica e la mobilità (presidente Michele Vullo e vicepresidente Alessia Negrolli), per le politiche culturali e l’informazione (presidente Lorenzo Postai e vicepresidente Franco Menapace), per lo sport (presidente Roberta Mazzalai e vicepresidente Michele Saracino) e per le politiche giovanili, partecipazione e beni comuni (presidente Chiara Sartori e vicepresidente Luca Dell’Eva).

Al centrodestra è invece andata un’unica commissione, quella per il bilancio, contributi e decentramento (presidente Sandra Matuella della Lega Salvini e vicepresidente Luca Dell’Eva).