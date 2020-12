Autismo: quanto le belle parole o i proclami rimangono sulla carta o in campagna elettorale

Gent.Le direttore,

Le scrivo per raccontarLe che a volte le giornate sulla disabilità rimangono delle belle parole, scritte sulla carta o proclami di piazza in campagna elettorale.

Sono passati tre anni da quando abbiamo iniziato il percorso di riabilitazione a “Casa Sebastiano”, centro di eccellenza di Coredo nel campo dell’Autismo, riconosciuto tale sia a livello nazionale che europeo.

Pubblicità Pubblicità

Un sogno di un singolo, o meglio di una coppia di genitori, che oltre al loro bene, hanno pensato agli altri, intesi come famiglie in cerca di aiuto nella gestione di un figlio/a con questa problematica.

Ebbene si inizia un cammino difficile, non sempre accettato, a volte si rischia di mollare per la stanchezza, ma poi fra genitori ci si sostiene, si viene invitati a non mollare, andare avanti. Quante cadute, per poi rialzarsi a fatica.

Tutto questo viene ripagato dalla gioia espressa con linguaggio verbale o non dei ragazzi. Il motore che ti fa proseguire. Già, proprio di questo tratta questa mia, la possibilità di continuare il “viaggio”, che ogni sei mesi può essere interrotto.

Pubblicità Pubblicità



Così avviene ahimè, che “qualcuno” in una delibera dia un tempo, di inizio e fine del “Trattamento”, se lo vogliamo chiamare in questo modo, perché a quanto pare l’Autismo è una patologia con il cronometro.

Mi piacerebbe davvero fosse così, magari come il Covid 19 di cui tanti hanno paura, essendo un virus curabile. Purtroppo dura tutta la vita, e per quanto sembri strano o impossibile da credere, nel momento in cui s’interrompe una strada che ha dato qualche frutto si ritorna al punto di partenza.

Abbiamo la necessità e l’esigenza che ci sia un futuro per questo centro, per i ragazzi, i bambini che saranno adulti del futuro. Un posto dove si sentano accolti, aiutati nella quotidianità da portare nella vita fuori, nel contesto sociale. Noi viviamo di relazioni e ad oggi potete capire un po’ di più, grazie a questa “pandemia”, chi in questa condizione ci debba vivere ma non per una quarantena, ma per tutta la propria esistenza.

Mi auguro che qualcuno ora riesca a pensare prima di agire e che una volta per tutte venga fatta chiarezza coinvolgendo anche le parti interessate.

Katia Margoni

Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: redazione@lavocedeltrentino.it