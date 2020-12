All’UPT di Cles l’evento “Scuola aperta” per presentare il programma formativo

Anche quest’anno il Centro Formazione Professionale UPT (Università Popolare Trentina) – Scuola delle Professioni per il Terziario – apre le porte per farsi conoscere attraverso l’iniziativa “Scuola aperta” che si svolgerà sabato 5 dicembre prossimo e sabato 9 gennaio 2021 a Cles in via Jole D’Agostin 2, e sarà aperta al pubblico dalle 14,00 alle 16,00 solo su prenotazione.

L’attività di scuola aperta riveste un ruolo fondamentale per far conoscere e promuovere l’offerta formativa della scuola sul territorio, in particolare nei confronti degli studenti della Scuola Media Inferiore e delle loro famiglie. L’attività consiste in una concreta proposta attuata attraverso l’apertura della scuola ai visitatori.

Potranno essere visitati gli uffici di lavoro della Simulimpresa ed i laboratori di informatica, saranno date informazioni sulla struttura del percorso formativo, sui suoi contenuti, sui titoli conseguiti e la loro spendibilità, sui servizi complementari che il Centro offre e su eventuali passerelle per il rientro nei canali dell’Istruzione per ottenere la maturità.

Interlocutori di riferimento saranno sia gli studenti che i docenti, sempre a disposizione dei visitatori, siano essi gruppi di allievi provenienti dalle diverse Scuole Medie, oppure singole famiglie.

Le qualifiche del settore terziario che si conseguono con percorso triennale presso il CFP-UPT di Cles sono: ‘Operatore ai servizi di Impresa’ e ‘Operatore ai servizi di Vendita’. Con il IV° anno è possibile ottenere il diploma di ‘Tecnico dei Servizi di Impresa’ o ‘Tecnico Commerciale delle Vendite’.

In particolare la figura professionale che si è voluto costruire è quella di un commesso specializzato nella vendita del prodotto attraverso il web: i docenti delle materie inerenti sono stati individuati nel mondo del commercio e della distribuzione.

Il modulo del web marketing è tenuto da Stefano Larcher, titolare dell’azienda Dimensione Computer di Cavareno, specializzato nelle tecniche di promozione e vendita attraverso internet. Il modulo delle tecniche di comunicazione di vendita, gestione del cliente, progettazione spazi espositivi e promozionali è stato affidato a Massimiliano Stringari, titolare dei negozi Benetton e Calzedonia di Cles. La scuola ha realizzato i progetti formativi di cui sopra in stretta sinergia con le categorie economiche ed il tessuto produttivo del territorio, per meglio affiancarsi ed interagire con le realtà commerciali locali.

La grande novità che è stata introdotta a partire dall’anno formativo 2014/2015 è di certo rappresentata dal Corso annuale per l’Esame di Stato, volto al conseguimento del Diploma di Istruzione professionale; in pratica il percorso formativo per svolgere il quinto anno di maturità.

Il corso è orientato soprattutto alla promozione delle competenze in ambito generale, nella direzione della padronanza degli strumenti culturali e metodologici che consentono di porsi criticamente di fronte alla realtà, di affrontare compiti o problemi di maggiore complessità, di interpretare la società e la cultura contemporanea.

L’indirizzo del corso è rappresentato dai servizi commerciali, quindi in stretta attinenza con l’iter professionale compiuto dai nostri allievi del Centro di Cles che hanno conseguito il diploma quadriennale di ‘Tecnico dei Servizi di Impresa’ oppure ‘Tecnico commerciale delle vendite’.

Per poter accedere all’evento “Scuola aperta” prenotarsi telefonicamente al nr. 0463/422820 o inviare una mail a segreteria.cles@cfp-upt.it

Maggiori info: UPT Cles