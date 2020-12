Vallagarina, è morto per Covid il 73 enne Daniele Vettori. Enpa: «Oggi gli animali del Trentino sono più soli»

La Vallagarina ha perso ha causa del Covid due persone molto apprezzate all’interno della comunità: il 73 enne Daniele Vettori, di Isera, morto all’ospedale di Rovereto e il 74 enne Lino Brentegani di Sabbionara, storico postino di Avio.

Daniele Vettori, nato a Desenzano del Garda, era stato per anni un luogotenente dei carabinieri e una volta in pensione aveva deciso di acquisire la qualifica di guardia zoofila del nucleo territoriale del Trentino, mettendo a disposizione sue competenze di tanti anni nell’Arma dei carabinieri a favore degli animali.

Si era quindi messo a disposizione dell’Enpa (Ente nazionale per la protezione degli animali). Questo ruolo comporta parecchie responsabilità e conoscenze in quanto le indagini e le procedure messe in atto per la prevenzione e il contrasto dei maltrattamenti sugli animali sono fissate dal Codice di procedura penale.

La presidente dell’Enpa Ivana Sandri lo ricorda come non solo un collaboratore, ma soprattutto un amico e difensore degli animali. Questa la sua dichiarazione: «La pandemia che sta falcidiando la popolazione mondiale ha colpito anche l’Enpa del Trentino. Ieri, martedì 1 dicembre, Daniele Vettori è deceduto, mentre era in isolamento presso la sua abitazione ad Isera, perché risultato positivo al Covisd. Era in pensione, dopo una carriera nell’arma dei Carabinieri, ottenendo il grado di Luogotenente. Ma non intendeva sprecare l’esperienza di tanti anni e le competenze acquisite: le aveva con entusiasmo poste a favore degli animali, acquisendo la qualifica di Guardia zoofila del Nucleo territoriale del Trentino. Un ruolo che comporta responsabilità e conoscenze non di poco conto, perché le indagini e le procedure poste in atto per la prevenzione e il contrasto dei reati di maltrattamento di animali sono anch’esse fissate dal C.d.P. Oggi l’ENPA ha perso un apprezzato collaboratore. Oggi gli animali del Trentino sono più soli: hanno perso un amico, hanno perso un difensore».

I funerali si svolgeranno in forma privata sabato alle ore 14 al cimitero di Isera. E’ possibile seguire i funerali in streaming collegandosi al sito www.zandonatti.it

