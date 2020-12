Quinta giornata del Festival della famiglia 2020: ultima giornata di questa nona edizione

Il programma per venerdì 4 dicembre 2020 prevede 2 conferenze. Si inizia la mattina con la conferenza “Euregio: un territorio a misura di famiglia”, a cura del gruppo di lavoro del progetto INTERREG EuregioFamilyPass Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino.

Si conclude nel pomeriggio con il workshop, promosso dalla Fondazione Franco Demarchi, dal titolo “Storie di Manager territoriali: esperienze che fanno crescere le comunità”.

La manifestazione è coordinata dall’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili in collaborazione con il Comune di Trento, l’Università degli Studi di Trento e con il patrocinio del Dipartimento per le politiche familiari della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I programmi dei 2 workshop, corredati dai rispettivi link di accesso, della quinta e ultima giornata del Festival della famiglia – venerdì 4 dicembre – sono i seguenti:

Venerdì 4 dicembre – 10.00 – 13.00: Euregio: un territorio a misura di famiglia

A cura del gruppo di lavoro del progetto INTERREG EuregioFamilyPass Euregio Tirolo – Alto Adige – Trentino. La conferenza sarà trasmessa in italiano e in tedesco, per accedere: https://us02web.zoom.us/j/86882933914?pwd=STRsaUdaL1h6dERkZW9KSi9WM2h3dz09

Credenziali da inserire: Meeting-ID: 868 8293 2914; Code: 391249.

L’EuregioFamilyPass è uno strumento versatile che mette in relazione realtà pubbliche e private a disposizione delle famiglie euroregionali. Con gli oltre 1000 partner convenzionati in tutta l’Euregio, la card offre numerose agevolazioni alle famiglie con figli minorenni in diversi ambiti, quali mezzi di trasporto, musei, ristoranti, piscine e tanto altro ancora.

Per garantire sempre adeguata efficacia e funzionalità, ha però bisogno di evolvere insieme con i tempi. Uno studio in atto mira proprio a svilupparne alcuni aspetti cruciali per il prossimo futuro, quali la digitalizzazione crescente e il suo utilizzo “family friendly oriented”.

Proprio riguardo quest’ultimo aspetto, analizzeremo con gli esperti in materia il riflesso di maggiore competitività nei territori in cui sono diffuse politiche e pratiche family friendly. Inoltre, in occasione della consegna dell’EuregioFamilyPass numero 10.000, saranno premiate alcune famiglie titolari della card.

Venerdì 4 dicembre – 15.30 – 17.00: Storie di manager territoriali: esperienze che fanno crescere le comunità

A cura di Fondazione Franco Demarchi e Agenzia per la famiglia Provincia autonoma di Trento

L’evento sarà trasmesso in diretta sui canali di Fondazione Demarchi:

Facebook https://www.facebook.com/fondazionefdemarchi

Youtube https://www.youtube.com/channel/UCHQpPI1RpohujuJHdd3adxA

Il “Manager territoriale” è una figura professionale che pratica la progettazione e il lavoro di rete nell’ambito delle politiche territoriali, istituita per valorizzare il lavoro di coloro che operano soprattutto nelle politiche giovanili e familiari e sono in grado di agire in un contesto dinamico, reso difficile anche dalla pandemia, mettendo in campo soluzioni altresì creative.

Ad oggi sono una cinquantina i Manager territoriali certificati che hanno saputo mettere in campo competenze derivanti da apprendimenti non riconosciuti formalmente. Alcune loro storie sono state raccolte in una pubblicazione, assieme ad altri contributi sulla certificazione delle competenze e sull’esperienza di professionisti che hanno saputo mettere in campo competenze diverse derivanti da apprendimenti non formali.

