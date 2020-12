M5s, quattro eurodeputati abbandonano il movimento

Continuano le defezioni all’interno del movimento cinque stelle che ha ridotto i consensi in soli 12 mesi del 20%. Un crollo inarrestabile che nei prossimi giorni potrebbe vedere altri abbandoni. Nodo cruciale sarà il voto al MES del 9 dicembre dove 30 parlamentari grilli hanno già detto che non voteranno.

Gli eurodeputati Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato e Ignazio Corrao lasciano formalmente il Movimento 5 stelle. Ad annunciarlo sono stati gli stessi parlamentari, con post sulle rispettive pagine social dove spiegano le ragioni della scelta ai propri sostenitori.

La decisione e’ derivata soprattutto da alcuni voti, come per esempio quello sulla Politica agricola comune (Pac), dove Evi e altri eurodeputati del Movimento, la parte piu’ vicina ai Verdi, hanno votato diversamente dagli altri compagni di partito. Il M5S si e’ “trasformato in qualcosa di molto diverso, qualcosa a cui io non sento piu’ di appartenere e di rappresentare” ha dichiarato Evi. Gli eurodeputati del M5S fanno per adesso parte dei “non iscritti”. Non e’ escluso l’ingresso dei quattro fuoriusciti in un gruppo politico.

Pubblicità Pubblicità

Negli ultimi tempi il Movimento cinque stelle e’ stato caratterizzato da “un crescendo di tensioni” e da “una gestione sempre piu’ opaca e autoreferenziale”. Ne e’ convinto l’europarlamentare siciliano Ignazio Corrao, grillino della prima ora, che affida un lungo sfogo a un post sulla sua pagina Facebook intitolato “Quando una storia finisce”.

Corrao – che tra i passaggi cruciali cita la “questione nomine, tra cui la clamorosa vicenda descalzi-profumo” – ricorda poi “i continui ammiccamenti e favori ai grandi poteri di questo Stato che erano sempre stati tutelati dall’intero panorama politico italiano, tranne il M5s”.

L’eurodeputato, al suo secondo mandato a Bruxelles, parla di “un movimento di cittadini che si mettevano in gioco per cambiare in meglio le citta’ in cui vivono” e che “sono stati progressivamente rimpiazzati da professionisti della disinformazione e avanzi di sistema“.

Pubblicità Pubblicità