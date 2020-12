La Pro Loco di Taio accende la magia del Natale con la raccolta regali per i bambini di famiglie in difficoltà

Il Natale, si sa, è uno dei periodi più attesi dell’anno… soprattutto dai più piccoli.

E così, per non far mancare proprio a nessuno la gioia del periodo natalizio, la Pro Loco di Taio, in collaborazione con il Comune di Predaia e la Croce Rossa, ha organizzato una raccolta regali per i bambini che saranno poi distribuiti sul territorio alle famiglie in difficoltà.

Aderire a questa splendida iniziativa è molto semplice. Per prima cosa bisogna prendere una scatola delle scarpe e rivestirla con la carta da regalo (il coperchio deve comunque rimanere libero di aprirsi); all’interno si può mettere un gioco nuovo o usato (in ottime condizioni e pulito), aggiungendo, se si vuole, una letterina o una fotografia; sul coperchi va attaccata un’etichetta con scritto se il regalino è per maschio o femmina (o entrambi) ed eventualmente l’età; una volta chiusa, la scatola va consegnata all’Oratorio Casa Don Bosco di Taio. Passerà a ritirare i regali la Croce Rossa, che poi penserà anche a recapitarli.

Le scatole andranno consegnate venerdì 11 dicembre dalle 16 alle 18 e sabato 12 dicembre dalle 10 alle 12.

Per tutte le informazioni sull’iniziativa è possibile chiamare il numero 347.2905688.

