Dichiarata l’allerta gialla, in arrivo neve abbondante sul Trentino

È attesa per venerdì e durerà almeno per tutto il fine settimana la fase più intensa della perturbazione che ha già interessato il Trentino nelle ultime ore.

E la Protezione civile decreta lo stato di ‘allerta gialla’ invitando a porre la massima attenzione per possibili smottamenti, esondazioni, valanghe

Per venerdì la pioggia si farà intensa, specie dal pomeriggio, con nevicate inizialmente attorno ai 500 metri circa, localmente anche a quote inferiori, in aumento fino a 1000 metri circa, specie sui settori meridionali ed orientali.

Pubblicità Pubblicità

Oltre i 1200 metri potrebbe accumularsi neve fresca fino a 60 centimetri che sopra ai 1500 potrebbero superare i 70 centimetri. Sabato e domenica si prevede un ulteriore carico, con precipitazioni diffuse e persistenti e neve sopra i 1000 metri.

La perturbazione dovrebbe attenuarsi lunedì pomeriggio. Attenzione al vento in quota, specie venerdì e sabato.

Nella giornata di ieri c’è stato qualche disagio dovuto alla caduta della prima neve. Alcuni automobilisti e conducenti di camion, sorpresi dalla neve, non avevano le gomme termiche né le catene.

Pubblicità Pubblicità



Per sbloccare la situazione, che ha causato anche problemi al traffico, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco volontari per alcune auto che erano di traverso sulla strada oppure per i tir che non riuscivano più a ripartire. (foto vigili del fuoco a Carzano ieri)