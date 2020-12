Da domani e per tutto il week end pioggia e neve su tutto il Trentino

La previsione di Meteotrentino conferma che per domani, venerdì 4 dicembre, è previsto cielo coperto con precipitazioni a cominciare da ovest, più diffuse ed intense dal pomeriggio; quota neve inizialmente oltre 500 metri circa o localmente sotto, in aumento dal pomeriggio sera fino a circa 1000 metri a sud e ad est mentre a nord e ovest potrà continuare a nevicare anche a quote basse.

Sabato coperto con precipitazioni diffuse ed abbondanti; quota neve in aumento fino oltre 1500 metri o più specie dal pomeriggio a sud e est.

Domenica sono probabili precipitazioni diffuse ed abbondanti con quota neve in calo fino a 1000 metri o a quota inferiore.

Riepilogo dell’evento meteorologico:

Venerdi 4 dicembre – Nevicate dal primo mattino, in forte intensificazione dal pomeriggio. In quota attesi 50-80 centimetri di neve, 30-50 centimetri di neve nei fondovalle ad ovest; a sud ed est quota neve in aumento fino a 1000 metri circa dal pomeriggio sera. Venti forti nel pomeriggio sera, con raffiche localmente superiori a 100 km/h in montagna.

Sabato 5 dicembre – di mattina si attenua temporaneamente il flusso che poi riprende molto forte nel pomeriggio e specie ad est; quota neve in innalzamento anche oltre i 1500 metri, soprattutto a sud-est. Possibilità di oltre un metro di neve ad est sopra i 1500 metri, quantitativi inferiori altrove e a quote inferiore. Venti forti al pomeriggio sera, anche a più di 100 km/h in montagna.

Domenica 6 dicembre – Previsione ancora incerta ma sono probabili precipitazioni abbondanti con quota neve in calo fino a circa 1000 metri o a quote inferiori dal pomeriggio.

Nel complesso, da venerdì a domenica sera, ci si aspettano cumulate medie di 150-200 millimetri, ma localmente si potranno superare i 250 – 300 millimetri ed in quota potrà cadere più di un metro e mezzo di neve.