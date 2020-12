Circoscrizione centro storico, la lega contro Claudio Geat: «È negligente verso la democrazia»

“Non riconosciamo la legittimità delle commissioni nominate dalla maggioranza del consiglio di circoscrizione Centro Storico – Piedicastello e come tali non avrebbero nemmeno il diritto di lavorare”.

A scendere in campo non sono solo i consiglieri d’opposizione del centro destra della circoscrizione, ma la lega con un documento firmato da Martina Loss e Devid Moranduzzo in qualità di referente della Lega per la città.

La supposta illegittimità delle commissioni – nel frattempo il centro destra non presenterà i suoi candidati sia interni che esterni – si basa su alcuni punti del regolamento comunale che tra l’altro garantiscono la rappresentatività delle minoranze.

I due leghisti si chiedono quale motivo stia spingendo il presidente della circoscrizione Centro storico – Piedicastello ad essere così negligente verso quella democrazia che sta anche nel nome del suo partito è da capire, da quando non solo ha forzato la creazione delle commissioni, create con solo di componenti di maggioranza, senza alcun accordo raggiunto nell’aula del “suo” consiglio.

«Inoltre – spiegano i due – non ha nemmeno rispettato gli accordi dell’ufficio di presidenza relativi alla conclusione in videoconferenza del consiglio (ricordategli in aula e disattesi), né ha dato risposte sull’urgenza di una nuova convocazione dell’ufficio di presidenza, esternando le sue intenzioni soltanto attraverso la stampa (nuovo organo per la comunicazione istituzionale?). Ci si chiede poi perché lui non sappia che quanto è stato fatto nella seduta di consiglio della Circoscrizione Centro storico – Piedicastello del 23 novembre scorso ha molti tratti di illegittimità che vorremmo spiegare.

Prima di tutto va osservato che a decidere cosa e come accade all’interno delle istituzioni non sono le personali volontà dei singoli eletti, bensì norme e regolamenti ben precisi, che danno solidità all’attuazione della democrazia, garantendo che essa sia rispettata e tutelato il voto dei cittadini e quindi la loro rappresentanza. In merito a ciò osserviamo che per semplicità nel descrivere le regole per le circoscrizioni, l’articolo 54 del Regolamento del decentramento (RD) utilizza un preciso riferimento al Regolamento interno del consiglio comunale (RICC), indicando che “Per quanto non direttamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme, in quanto applicabili, del regolamento interno del Consiglio comunale.”

Per questo, parlando di commissioni nelle circoscrizioni e trattandosi (le circoscrizioni) di componenti della stessa amministrazione comunale, è naturale fare riferimento a quanto disposto in maggior dettaglio dal RICC. Quindi va consultato l’articolo di riferimento del RICC in materia di commissioni, ovvero l’articolo 24, il quale riporta che: “Il Consiglio comunale istituisce le Commissioni (…) e ne elegge i componenti rispettando la proporzione esistente in Consiglio fra maggioranza e minoranza.

Se la composizione della maggioranza o minoranza subisce mutamenti tali da alterare le proporzioni all’interno delle Commissioni, esse decadono e il Consiglio comunale delibera nuovamente per garantire il rispetto della mutata proporzione.” Tale disposizione era scritta con le stesse parole nel RD fino al 2015, ma è stata rimossa proprio perché già presente nel più ampio RICC, ed è il motivo per cui oggi l’articolo 46 del RD non cita il rispetto della proporzione esistente in consiglio tra maggioranza e minoranza, applicandosi l’articolo 54. Ci si chiede ora come mai i numerosi garanti dell’applicazione dei regolamenti nel decentramento, che avrebbero dovuto far notare tale aperta irregolarità, che rende – di fatto – illegittime le commissioni appena nominate, non sono finora intervenuti? E come mai lo stesso Presidente, al suo secondo mandato, non ha saputo o voluto mostrare ai suoi numerosi nuovi componenti di maggioranza, cosa significa il rispetto della democrazia e la garanzia che le istituzioni devono dare, tutelando la rappresentatività del voto? Se si dimentica questo fondamentale aspetto, i componenti della nuova maggioranza dimostrano che invece di essere “democratici” sono piuttosto totalitaristi e centralisti (per evitare di utilizzare altri aggettivi di simile significato ma appartenenti al secolo scorso».