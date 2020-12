Il «Bislacco» di Pergine nuovamente in azione tenta di bloccare un treno alla stazione – IL VIDEO

Per il «Bislacco» di Pergine quella di ieri è stata una giornata molto pesante e rischiosa.

È cominciata al mattino quando è stato visto viaggiare in bicicletta sulla Statale 47 trascinando un roll da supermercato all’altezza di Ciré di Pergine. L’uomo ha messo in serio pericolo la sua vita creando anche dei problemi al traffico.

Molti sono rimasti sorpresi nello scorgere, al loro passaggio, un soggetto alquanto bizzarro che in sella alla sua due ruote pedalava placido a lato della corsia, tenendo saldo con la mano sinistra il manubrio e con l’altra trascinando un enorme ‘roll container’, ovvero uno di quei carrelli contenitori in plastica o in metallo che si usano nel trasporto di materiale in lavanderie e hotel ma anche in supermercati, magazzini e centri commerciali.

Poi l’uomo ha cambiato «mezzo» ed è stato immortalato mentre tranquillamente stava camminando trascinandosi dietro un grande contenitore dei rifiuti dove ha pensato bene di mettere la bicicletta e il roll del supermercato usato prima mattina sulla statale 47.

Non è mancato nemmeno l’indice medio alzato in direzione di un automobilista che in quel momento lo stava riprendendo. Chissà cosa potrà succedere sotto Natale con alberi e presepi in giro per il paese.

In realtà prima di finire sulla statale al mattino era passato alla stazione di Pergine e dopo un sermone pieno zeppo di bestemmie e cialtronerie aveva tentato di bloccare il treno in arrivo. (nel video la scena)

Il soggetto di origini romane da solo tiene in scacco un’intera cittadina ormai sa mesi. Lo ammette lo stesso sindaco di Pergine Roberto Oss Emer ai cittadini del paese esasperati dai comportanti di un uomo che ne sta combinando di tutti i colori ormai da troppi mesi.

Lo stesso sindaco di Pergine in una sua replica affidata alla sua pagina social il 25 ottobre chiarisce che «il personaggio in questione saprebbe esattamente fin dove spingersi e sfrutterebbe la situazione per vivere alle spalle della comunità. Quello che è certo è che alle volte lo si incontra e ci si può anche a fermare a chiacchierare.

Certo un dialogo sempre al limite, ma simile a tanti altri che si possono intrecciare davanti al bancone del bar. Poi però arriva il flash ed il nostro uomo si trasforma mettendo a frutto iniziative estemporanee che mettono a repentaglio anche la sicurezza di chi passa per la strada.

Ma sempre entro limiti precisi: matto sì, ma non di un livello tale da poter disporre un Tso. Comportamenti che possono portare al foglio di via o ad un più attuale Daspo Urbano? Già fatto, ma per chi non osserva il divieto cosa succede al di la di una denuncia? Nulla.»

Nello sfogo del sindaco (qui l’intero messaggio alla comunità) vengono messe in luce le carenze di un sistema legislativo che in questi casi tutela i soggetti problematici e meno la comunità costretta a subire vessazioni e spesso insulti o anche peggio.