Fra i 23 arrestati per spaccio di droga alcuni alloggiavano nelle case Itea e avevano il reddito di cittadinanza

Purtroppo per la comunità trentina dopo il danno arriva anche la beffa. Le persone che sono state arrestate ieri per lo spaccio di droga nell’operazione «Maestro» (qui l’articolo) sono risultate tutte disoccupate.

Per tale motivo alcune di queste da anni potevano godere degli alloggi Itea dove proprio all’interno di tali abitazioni lo stupefacente veniva immagazzinato e confezionato per poi essere venduto in tutta la città.

Due donne arrestate godevano anche del reddito di cittadinanza, benchè i proventi derivanti dallo spaccio non fossero poi così miseri.

Le donne in particolare avevano incarichi importanti al pari degli spacciatori uomini: gestivano la cassa e quindi le entrate e le uscite, e in parte avevano anche la gestione del magazzino.

Dalle indagini risultano essere state cedute in un paio di mesi oltre 4.000 dosi di droga nella zona della Portela e di Piazza Dante. Ieri in tal senso il procuratore capo Sandro Raimondi è stato durissimo: «Siamo stufi di sapere che a Trento esistono zone franche dove fanno tutti ciò che vogliono. Le operazioni di controllo continueranno e non ci fermeremo. Crediamo di aver messo a segno un punto importante nella lotta contro la criminalità e lo spaccio di droga che da troppo tempo caratterizza in particolare alcune zone del capoluogo».

