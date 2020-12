Festival della famiglia: storie di manager territoriali

A chiudere il Festival della famiglia venerdì 4 dicembre alle ore 15.30 sarà l’incontro di presentazione della pubblicazione “Manager territoriale – Guida alla certificazione delle competenze”, in cui interverranno alcuni dei suoi protagonisti.

Centrato sulla figura professionale del Manager territoriale, titolo acquisibile certificando le competenze di chi è in grado di mettere in campo conoscenze e abilità legate alla progettazione e al lavoro di rete nell’ambito delle politiche territoriali, il libro è un’iniziativa dell’Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, realizzata in collaborazione con la Fondazione Franco Demarchi.

L’incontro, organizzato in diretta streaming, sarà condotto da Linda Pisani, giornalista nonché curatrice della pubblicazione. Ad intervenire sarà anche l’ex pallavolista mondiale Andrea Zorzi, che nel libro racconta la sua capacità di rimettersi in gioco in contesti diversi mettendo in campo, da autodidatta, saperi diversi.

L’esperienza di certificazione delle competenze è stata capitalizzata e narrata in questa pubblicazione, che prende il via dall’istituzione della figura del Manager territoriale, professionista che opera soprattutto nelle politiche giovani e familiari, ma non solo, ed è in grado di agire in un contesto dinamico, reso difficile anche da una pandemia, mettendo in campo soluzioni anche creative.

Ad oggi sono una cinquantina i Manager territoriali certificati che hanno saputo mettere in campo le proprie competenze derivanti da apprendimenti non riconosciuti formalmente. Alcune loro storie sono state raccolte nella pubblicazione presentata, assieme ad altri contributi sulla certificazione delle competenze e sull’esperienza di professionisti anche prestigiosi, che hanno saputo mettere in campo competenze diverse derivanti da apprendimenti non formali.

Venerdì, in occasione dell’incontro “Storie di Manager territoriali: esperienze che fanno crescere le comunità” la giornalista Linda Pisani presenterà la pubblicazione e accompagnerà la testimonianza di due Manager territoriali: Francesca Cenname, referente tecnico organizzativo che ha fatto del Distretto famiglia della Vallagarina “la sua grande passione” e Simonetta Terzariol, che a Bolzano mette a servizio dello sportello sul volontariato le sue competenze.

A seguire il campione sportivo Andrea Zorzi racconterà poi le molteplici maschere di “Zorro”: quella dell’atleta, del giornalista e quella dell’attore. “Questo gioco di equilibri – racconta nel libro – tra la sfrontatezza di un autodidatta e il riconoscimento del valore dei percorsi formativi, mi ha permesso di vivere in tanti ambienti diversi senza commettere troppi errori irreversibili”.

Per lui, con un ricco bagaglio di esperienze e tanti apprendimenti acquisiti direttamente dalla pratica, è fondamentale focalizzarsi sull’obiettivo. Infine su come capitalizzare le competenze possedute, l’esperto nell’ambito dei processi di ricerca-azione nei campi dell’education Mauro Frisanco spiegherà il significato di certificare competenze.

L’incontro di potrà seguire in diretta sui canali Facebook e Youtube della Fondazione Franco Demarchi.