Covid, clamoroso retroscena: Conte e Speranza hanno mentito, il Cts voleva lasciare aperto i ristoranti

A scoprire la clamorosa gabola è il direttore del Tempo Franco Bechis che rende pubblico quello che ormai viene chiamato il grande imbroglio.

Bechis attraverso un documento del CTS (Comitato tecnico scientifico) datato il 17 ottobre 2020 scopre l’ennesima bugia propalata dal premier Giuseppe Conte e dal suo ministro della Salute, Roberto Speranza.

Ed è così che salta fuori l’incredibile prepotenza usata nei confronti di ristoratori e titolari di bar e pub. Contrariamente a quanto detto pubblicamente infatti non sono stati gli scienziati a proporre le chiusure serali dei locali come avrebbe poi deciso un dpcm pochi giorni dopo.

Il Cts infatti riteneva validi i protocolli in base ai quali i ristoratori avevano messo in sicurezza i locali e semmai proponeva controlli più rigidi sul rispetto delle prescrizioni fornite a maggio. Più controlli per pizzicare i furbetti, ma cena al ristorante possibile a tutti.

Ecco il testo messo a verbale quel 17 ottobre e riportato dal quotidiano il Tempo: “Per ciò che concerne il settore della ristorazione, il CTS rimarca il rigoroso rispetto e controllo delle misure già più volte indicate dal CTS ed oggetto delle norme attualmente in vigore (es. distanziamento, prevenzione degli assembramenti, obbligo nell’uso della mascherina negli esercizi commerciali e di ristorazione) con intensificazione della vigilanza e delle azioni di contrasto che devono essere rese più agevoli nella loro possibilità di adozione (es.: obbligo di affissione del numero massimo di clienti che è possibile accogliere negli esercizi). Il CTS suggerisce la coerenza della limitazione già prevista dalle raccomandazioni vigenti per i contesti domestici relativa al numero massimo di persone che possono condividere il medesimo tavolo all’interno dei locali di ristorazione”.

Quei locali dunque per gli scienziati potevano restare aperti in sicurezza. E’ stato solo il governo a decidere diversamente, mostrando l’ennesimo atto immotivato e quindi persecutorio nei confronti delle partite Iva che a loro non vanno proprio a genio.

Su quanto successo è intervenuto anche il presidente della Fibe Lino Stoppami che spiega chiaramente che «nessuno vuole più ascoltare bugie. Si, proprio bugie, perché se sarà confermato che il Comitato Tecnico scientifico non ha mai chiesto di chiudere i ristoranti, sarà palese a tutti che il Capo del Governo ha mentito agli italiani e ha deciso in autonomia di penalizzare un comparto che aveva adottato tutte le procedure di sicurezza richieste. Una decisione gravissima che ha innescato una sorta di caccia all’untore per depistare l’indignazione degli italiani verso la scandalosa e criminale gestione dei trasporti che, a detta di tutti gli esperti, è stato il meccanismo che ha fatto deflagrare la bomba innescata in estate con il lassismo di Governo e Regioni su spiagge e discoteche».

Il presidente dei ristoratori trentini di Confcommercio Marco Fontanari si è dichiarato in perfetta linea con Lino Stoppami.