Apsp Benedetti: 8 ospiti ancora in isolamento. Visite ancora sospese

Venerdì 27 novembre sono stati effettuati i tamponi agli ospiti, compresi quelli che si trovano in area di isolamento e hanno i requisiti clinici per l’effettuazione del tampone di guarigione. Emerge che 6 dei 14 ospiti fortunatamente risultano negativi e, a breve, usciranno dall’area di isolamento per tornare nelle stanze disponibili.

A oggi gli ospiti ancora in isolamento sono 8, di cui 1 ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale di Rovereto. Tutti gli altri ospiti della struttura sono negativi. Sono ancora sottoposti a regime di quarantena (14 giorni dall’ultimo caso accertato) e rimangono nelle loro stanze come prevede il protocollo sanitario per queste situazioni.

Si stanno predisponendo dei momenti di attività e accompagnamento degli ospiti al di fuori delle proprie stanze. In merito ai tamponi del personale, continua lo screening settimanale. I dipendenti riscontrati positivi sono 6: 1 in animazione, 1 nelle pulizie, 1 in cucina e 3 in assistenza.

Pubblicità Pubblicità

A tutti gli ospiti e agli operatori, guariti e non, l’Apsp rivolge un affettuoso abbraccio virtuale, in attesa di poterlo fare dal vivo. La struttura ricorda infine che le visite dei familiari continuano a essere sospese finché vi sono casi positivi, sono possibili le videochiamate programmate.

La struttura ha predisposto specifiche procedure e spazi per l’ultimo saluto in caso di fine vita, anche qualora le persone si trovino in area Covid.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità