Una Trento sostenibile, bella, giovane e con respiro europeo. Ecco i tre progetti che cambieranno la città

“Durante la conferenza stampa di ieri è emersa l’idea della città che vogliamo: una città sostenibile, bella, giovane, con respiro europeo”. Così il sindaco Franco Ianeselli, durante il consueto appuntamento con la stampa del lunedì, ha commentato i tre nuovi progetti appena presentati: l’arrivo in città di 500 monopattini elettrici in “sharing”, i 16 ciclobox modulari in legno e vetro per le biciclette e l’apertura in via Roma di un nuovo negozio, vincitore del bando “Mestieri & cultura”, che mette in vendita pannolini lavabili e prodotti ecologici per l’igiene.

“Certo, siccome siamo trentini, non vogliamo solo una città giovane, bella e sostenibile: noi ci teniamo molto anche alle regole – ha proseguito il sindaco – E allora raccomandiamo agli utenti dei monopattini di essere attenti al codice della strada, come ci ha ricordato la polizia locale”.

L’intervento del sindaco è stato dedicato soprattutto alla presentazione della riorganizzazione dei servizi dell’Amministrazione comunale. “Le idee hanno bisogno di gambe, ovvero di una macchina comunale capace di realizzare i progetti di consiliatura – ha spiegato Ianeselli – Abbiamo trovato un Comune che, non a caso, è in testa a tutte le classifiche: merito della professionalità dei dipendenti oltre che del senso civico dei cittadini. La prospettiva deve essere comunque sempre quella del miglioramento: dobbiamo essere sempre più orientati al risultato”.

La macchina amministrativa del Comune di Trento, che già ha portato la città a standard d’eccellenza certificati in tutte le indagini sulla qualità urbana, ha in sé le risorse e le competenze per ripartire e rilanciare sulla strada dello sviluppo.

La riorganizzazione dei servizi non può prescindere dall’esigenza di valorizzare il capitale umano dell’Amministrazione comunale, premessa di qualsiasi riorganizzazione mirata ad aumentare la capacità di risposta alle esigenze della città.

Per adeguare l’organizzazione della struttura comunale al programma di consiliatura del sindaco e della nuova Giunta si sono considerati tre aspetti: la necessità di avere settori omogenei per realizzare gli obiettivi delle politiche comunali; l’esigenza di sviluppare alcuni settori; il ricambio di alcuni dirigenti, prossimi alla pensione.

Fra i punti del programma il potenziamento di politiche del welfare che tengano conto dei segni lasciati dalla pandemia e attenzione alle componenti fragili della popolazione a cui deve essere garantito l’accesso ai servizi pubblici. Investire sui servizi all’infanzia, sulla rete di protezione per gli anziani, sul sostegno alle persone sole e in stato di povertà.

L’istituzione del servizio Edilizia privata per sviluppare un’attenzione specifica al tema; miglior definizione dei settori Urbanistica e Ambiente per consentire la necessaria specializzazione; coordinamento strategico dell’attività in materia di Mobilità e interventi sulla struttura delle infrastrutture urbane; focus sulle politiche del Welfare e creazione di una struttura specializzata negli Appalti e nelle collaborazioni pubblico-privato. Rafforzamento del servizio finanziario strategico per la sostenibilità della programmazione. Focus specifici sullo sport e sulle politiche dell’abitare.

I Sindaco ha inoltre precisato che ci sarà il pensionamento di alcuni dirigenti di grande competenza e professionalità. Il ricambio è fisiologico ma va accompagnato e monitorato. L’inizio della consiliatura è anche il momento del rinnovo di quel patto tra struttura politica e struttura tecnica che, nel rispetto della distinzione dei ruoli, deve garantire l’efficienza, l’equità e l’efficacia dell’azione pubblica.

Trento, 30 novembre 2020