Operazione antidroga, Fugatti e Ianeselli ringraziano il procuratore e le forze dell’ordine

“È un grazie sentito quello che porgo al Nucleo investigativo e al Reparto operativo del Comando provinciale dei carabinieri di Trento (con il supporto dei cinofili di Padova e Bologna e del nucleo elicotteri di Bolzano, sempre dell’Arma), coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica, che con grande impegno e un incessante lavoro hanno smantellato un’organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di stupefacenti sul nostro territorio.

Assicuro ancora una volta l’impegno della Provincia autonoma di Trento nel combattere la droga. L’unione di intenti delle istituzioni – con ruoli diversi – è fondamentale per tutelare in particolare i nostri giovani e stroncare l’attività di trafficanti e pusher. Insieme dobbiamo togliere loro ogni spazio sulla piazza non solo di Trento ma anche dei nostri paesi”. – Così il presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti dopo la brillante operazione dei Carabinieri che ha portato all’arresto di 23 spacciatori tunisini che ruotavano quasi esclusivamente sul capoluogo.

“L’operazione antidroga di oggi è molto importante per la città di Trento perché raccoglie il grido d’allarme lanciato dai cittadini e dà fiducia a coloro che si erano ormai rassegnati allo spaccio nella zona della Portela e di piazza Dante”. – Queste invece le prime parole pronunciate dal sindaco di Trento Franco Ianeselli in commento all’operazione “Maestro” iniziata all’alba di oggi per contrastare lo spaccio di stupefacenti in città. (qui l’articolo)

“Ringrazio il procuratore capo Sandro Raimondi, i Carabinieri del nucleo investigativo e del reparto operativo di Trento e tutte le forze dell’ordine che, con un’azione sinergica, hanno dimostrato che l’illegalità può essere contrastata – continua Ianeselli – Come ha sottolineato il procuratore, questo non è un lavoro che si conclude in un giorno per cui l’attenzione e il contrasto al fenomeno dello spaccio non si fermano qui, ma saranno costanti anche nei prossimi mesi con l’ascolto delle segnalazioni dei cittadini, la vigilanza da parte della nostra polizia locale, la stretta collaborazione con il Commissariato di governo e le forze dell’ordine. A Trento non esistono zone franche, come l’operazione di questa mattina ha dimostrato”.

I complimenti arrivano anche dal consiglio provinciale per voce del suo presidente Walter Kaswalder: «Mentre ancora si sta concludendo l’operazione denominata Maestro, con numerosi arresti, desidero ringraziare vivamente l’Arma dei Carabinieri per lo sforzo che sta dimostrando nel contrasto allo spaccio di stupefacenti. Si tratta di una piaga che deturpa il Trentino e abbrutisce in particolare il capoluogo in alcuni dei suoi luoghi più rappresentativi. Se per sanarla occorre la massima determinazione di tutta la società, è certo che l’opera quotidiana delle Forze dell’ordine risulta decisiva e indispensabile. Grazie dunque per l’intenso lavoro in corso e per l’attenzione che l’Arma continuerà a dedicare al Trentino».

