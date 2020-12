Folle in bici trascina un maxi roll lungo la statale 47 a Ciré

Passeggiando in bicicletta in compagnia di un.. roll da supermercato.

E’ quanto è capitato questa mattina in Valsugana, lungo la statale 47 all’altezza di Ciré di Pergine.

Molti sono rimasti sorpresi nello scorgere, al loro passaggio, un soggetto alquanto bizzarro che in sella alla sua due ruote pedalava placido a lato della corsia, tenendo saldo con la mano sinistra il manubrio e con l’altra trascinando un enorme ‘roll container’, ovvero uno di quei carrelli contenitori in plastica o in metallo che si usano nel trasporto di materiale in lavanderie e hotel ma anche in supermercati, magazzini e centri commerciali.

Immortalato da alcuni automobilisti che hanno ‘rubato’ pochi scatti tra il divertito e lo sbogottito per quanto stava accadendo, l’uomo sembra avere percorso diversi chilometri sulla statale, rappresentando in verità un pericolo per se stesso e le centinaia di mezzi che ogni giorno sfrecciano anche ad alta velocità impegnando la carreggiata.

E tra biciclette, pedoni e monopattini, forse si potrebbe chiedere alla Provincia se non sia il caso di ideare una corsia nuova di zecca dedicata anche alla novità dell’anno, ovvero i maxi carrelli per trasporti ingombranti.

