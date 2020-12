Continuano le avventure del “Bislacco” di Pergine. Nel pomeriggio ha cambiato mezzo di trasporto – IL VIDEO

Alla mattina il bislacco (per non usare altri termini visto quello che sta combinando a Pergine ormai da due mesi) personaggio era stato visto “passeggiare” in bicicletta in compagnia di un.. roll da supermercato, nel pomeriggio invece pare abbia scelto una altro tipo di trasporto.

Il che poteva anche essere normale, se il soggetto però non stesse viaggiando sulla Statale 47 della Valsugana all’altezza di Ciré di Pergine. (qui l’articolo con foto)

Immortalato da alcuni automobilisti che hanno ‘rubato’ pochi scatti tra il divertito e lo sbogottito per quanto stava accadendo, l’uomo sembra avere percorso diversi chilometri sulla statale, rappresentando in verità un pericolo per se stesso e le centinaia di mezzi che ogni giorno sfrecciano anche ad alta velocità impegnando la carreggiata.

Nel pomeriggio, come detto, l’uomo ha deciso di usare un nuovo mezzo di trasporto. È stato immortalato mentre tranquillamente stava camminando trascinandosi dietro un grande contenitore dei rifiuti dove ha pensato bene di mettere la bicicletta e il roll del supermercato usato la mattina sulla statale 47.

Non è mancato nemmeno l’indice medio alzato in direzione di un automobilista che in quel momento lo stava riprendendo. Chissà cosa potrà succedere sotto Natale con alberi e presepi in giro per il paese. Sotto le foto delle avventure del mattino

