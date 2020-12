Aperture impianti di risalita: il no dei sindacati alla proposta Failoni

Non piace ai sindacati la proposta lanciata dall’assessore Failoni di provare a salvare almeno il periodo natalizio della stagione invernale con l’apertura degli impianti sciistici per chi alloggerà almeno una notte in una struttura alberghiera.

L’obiettivo è quello di trovare una mediazione tra i divieti governativi ed il tentativo di contenere i danni conseguenti ad una stagione saltata.

Sulla proposta di Failoni, la dura nota di Stefano Montani della Filt-Cgil: “ L’ennesima estemporanea proposta dell’assessore al Turismo di permettere lo sci solo a chi pernotta per eliminare gli affollamenti sulle piste ha il pregio di far sorridere, magari amaramente, ma pur sempre sorridere. Al di là che con ogni probabilità i confini delle regioni resteranno chiusi, una proposta simile non aiuterebbe nessuno, tanto meno gli impiantisti ed i lavoratori che rischierebbero, in caso di aggravarsi della situazione sanitaria, di essere ingiustamente accusati di essere coloro che aumentano la diffusione del contagio. Le società funiviarie hanno annusato l’aria ed alcune hanno iniziato a richiedere l’apertura del Fondo di Solidarietà per i propri dipendenti, sapendo che di apertura se ne riparlerà a feste passate. A gennaio si ripartirà con meno turisti e si potranno testare i protocolli sulla sicurezza, tra l’altro al riguardo vi è un avviso comune siglato dalle organizzazioni sindacali di categoria ed Anef che risale allo scorso giugno e che ha permesso di gestire in sicurezza la ripresa estiva. L’assessore in cerca di facile pubblicità la smetta di ragionare da albergatore e inizi a farlo da assessore.”

Pubblicità Pubblicità