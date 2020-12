Anche quest’anno San Nicolò farà tappa a Denno

Sale l’attesa a Denno per l’arrivo di San Nicolò. Ma, siccome deve stare attento al Covid come tutti noi, sarà lui a passare per le vie del paese, fermandosi sotto le case dei bambini per lasciare un piccolo segno.

Sarebbe bello, quindi, che tutti i bimbi calassero dalla finestra o lasciassero davanti a casa un piccolo cestino “illuminato” con qualche lucetta o candela per farsi trovare più facilmente.

L’appuntamento è per sabato prossimo 5 dicembre a partire dalle 17. Affinché San Nicolò non dimentichi nessuno, è richiesto, a chi è interessato, di segnalare il proprio indirizzo e il numero di bambini (fino alla quinta elementare) contattando la biblioteca comunale entro giovedì 3 dicembre (e-mail: denno@biblio.infotn.it; telefono: 0461.655222).

ASPETTANDO SAN NICOLÒ IN BIBLIOTECA – Il giorno precedente, venerdì 4 dicembre a partire dalle 17, appuntamento da non perdere per i bambini dai 3 agli 8 anni con le letture a cura di Giovanna in diretta Facebook (sulla pagina della biblioteca) “Aspettando San Nicolò in biblioteca”.

Organizza l’assessorato alla cultura in collaborazione con la biblioteca comunale e la Pro Loco di Denno.

