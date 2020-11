Pergine: vandali rubano e distruggono una Panda

Pensi: è una macchina di scarso valore anche se per noi è molto utile in più abitiamo in una piccola frazione, chi vuoi che la rubi?.

Poi ti svegli una domenica mattina e la Panda non c’è più: l’hanno rubata. La cosa immediata che ti viene in mente è quella di un appello sui social, poi raggiungi la caserma dei carabinieri per sporgere denuncia.

Un gran caos in quella che si sarebbe voluto fosse una tranquilla domenica mattina, ma arriva la notizia che speravi. Ritrovata pure a poca distanza: dalla località Assizzi al Tegazzo sempre a Pergine.

Raggiungi il posto pure contento perché tutto è finito in fretta e domani per spostarsi la Panda sarà nuovamente disponibile. Invece in agguato c’è un’amara sorpresa: danni gravi al cofano, parafango, paraurti e fanale lato guida.

Non resta che riportare a casa la macchina in attesa del preventivo del carrozziere per decidere se riparare o meno la macchina. Nessuno pagherà quei danni anche se la rabbia si muove verso quei gruppi di giovani (non del tutto sconosciuti) che di notte scorrazzano indisturbati causando danni e lasciando bottiglie di birra vuote in giro.

Ieri mattina ne sono state segnalate numerose sulla strada che porta al castello di Pergine.

