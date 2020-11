Le scelte di «Futura» e la mobilità futura a Trento

Si è istituzionalmente conclusa la vicenda legata al gruppo di Futura all’interno dei consigli provinciali e comunali.

Le dimissioni del consigliere Ghezzi hanno visto il subentrante Zanella interpretare fin troppo bene il concetto di mobilità e transizione espressi nell’assessorato che rappresentava dato che in poco più di un mese ha messo in pratica uno spostamento finora mai visto.

Il Sindaco ha dovuto sbrogliare una matassa inaspettata e lo ha fatto in brevissimo tempo ma alcune situazioni meritano di essere sottolineate. Il risultato delle elezioni aveva semplificato di molto la vita a colui che avrebbe dovuto distribuire gli assessorati perché le preferenze personali emerse erano molto ben distribuite tra le varie liste che lo sostenevano e anche le preferenze di genere gli hanno permesso di costituire una Giunta con all’interno una folta rappresentanza femminile.

Restavano quindi le deleghe da assegnare e quella importante legata alla mobilità, alla transizione ecologica, partecipazione e beni comuni venne affidata al neo-consigliere Zanella le cui competenze lavorative si trovano in ambito sanitario mentre le personali sensibilità portano ai diritti delle minoranze e inclusione sociale. Ci era però stato detto che ci avrebbe stupito e sarebbe stato anche bello vedere qualcuno che con l’entusiasmo potesse sopperire ad alcune carenze.

La situazione venutasi a creare ha visto però un cambio di rotta importante e poco evidenziato perché in pochi giorni si è passati da un giovane alle primissime esperienze a un esperto navigato del settore.

Forse in questo breve lasso di tempo il Sindaco si era già potuto rendere conto che questo assessorato avesse particolare bisogno di competenze e la precedente assegnazione fu un errore da questo punto di vista.

Il fatto di individuare un tecnico ha inoltre subito tolto ogni velleità di rivendicazione del posto ad altre liste e quindi la scelta è da intendersi anche da un punto di vista di equilibri politici.

E’ bene ricordare che, pur nella visione di tecnico, l’Ing. Facchin è stato candidato alle ultime elezioni comunali per la città di Bolzano nella lista Volt, PSI e +Bolzano raccogliendo una ventina di voti.

Purtroppo sappiamo ormai molto bene che raramente le competenze vengono premiate dai voti. Aver quindi scelto una figura conosciuta ed esperta ha messo subito a tacere ogni possibile dissenso ma non può sfuggire che il significato intrinseco di questa scelta sia stato anche questo.

Ora abbiamo alla transizione ecologica un protagonista dell’interramento della ferrovia che prevede cantieri per oltre 10 anni in tutta la città. Val bene ricordare che con il bypass ferroviario tutti i treni merci, che sono i più rumorosi e spesso con orari notturni, saranno comunque tolti dal passaggio in centro città. Il passaggio sui due chilometri interrati riguarderebbe soltanto i treni passeggeri.

Di fronte a scelte di questo tipo devono essere ben ponderate tutte le situazioni e non lasciarsi ammaliare soltanto da alcuni aspetti. La visione di città deve essere vista con conoscenza, condivisione, realismo, ambizione e visione ma anche con un obiettivo senso di valutazione tra lati positivi e negativi.

Troppi errori sono stati fatti e pochissime le azioni per rimediarvi. Ricordiamo a tal proposito anche l’area ex sloi che ha visto crescere una nuova parte di città disarmonica tutt’attorno ad essa per non aver mai voluto/potuto affrontare l’intervento di bonifica. Anche questo sarebbe un fondamentale passo di transizione ecologica e chissà mai che gli scavi per il tanto desiderato interramento possano coincidere con gli scavi necessari per il recupero di questa area.