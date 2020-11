Estate 2020: pernottamenti in rifugio giù del 73%, per il 47% aumenta il lavoro di ristorante

Si è svolta l’assemblea annuale dell’Associazione Gestori Rifugi del Trentino. Più del 50% delle strutture rileva un calo del fatturato.

Come conseguenza, dei vari elementi negativi che si sono addensati nell’estate del 2020, ecco derivare il calo dei pernottamenti che ha riguardato il 73% del campione, anche se solo il 36% ha assunto meno personale rispetto all’anno precedente, mentre il 44% ha confermato i numeri dell’organico usuale. Nota positiva il fatto che per circa il 47% è aumentato il lavoro di ristorante, contro un 26% che indica un calo.

Il giudizio sulla stagione quindi nel complesso è stato negativo, anche se con eccezioni importanti. Un 16% la definisce da dimenticare, un altro 39% “mica tanto buona”, coi voti negativi che assommano a circa il 55%. Per un 8% la stagione è andata come lo scorso anno, per un 29% è stata buona, per un 8% circa molto buona.

Pubblicità Pubblicità

Rispetto al comportamento dei clienti nei confronti delle norme Covid e dei controlli ricevuti dalle autorità preposte a far rispettare le regole anti-pandemia, il quadro che emerge dal sondaggio è il seguente. Poco più di un rifugio su dieci spiega di aver avuto controlli dalle autorità, mentre il 65% degli intervistati sostiene che la maggior parte dei clienti hanno rispettato le regole e un altro 31% che tutti i clienti le hanno rispettate. Un 86% del campione ha ritenuto giuste quelle approvate dalla Provincia.

Per farle rispettare sono stati necessari investimenti aggiuntivi legati all’acquisto di Dpi, detergenti e sanificanti e per adeguare la struttura. Per questa ultima esigenza il 24% circa ha speso oltre 2.000 euro e un altro 8% circa oltre 5.000 euro.

Per ridurre i costi circa il 36% del campione ha chiesto una riduzione dell’affitto, e di questi solo il 14% lo ha effettivamente ottenuto.

Pubblicità Pubblicità



Nel corso della giornata Alimonta ha voluto ringraziare Trentino Marketing (era presente Maurizio Rossini, amministratore unico) per le campagne promozionali efficaci promosse nel 2020. «Dobbiamo, però – è la sua considerazione – insegnare ai turisti italiani ad andare in montagna, e con le calzature adeguate!». A tal proposito il presidente dell’Asat Giovanni Battaiola ha ricordato che «operazioni di marketing di tale calibro non si sono mai viste negli ultimi anni in Trentino», che «i turisti vanno educati, ma anche meritano un premio per aver sperimentato la montagna da neofiti», e che «grazie ai rifugi tutti i turisti, anche chi non era mai stato in montagna, hanno avuto la possibilità di avvicinarsi alla montagna».

Battaiola si è, poi, soffermato sull’inverno ormai prossimo. «Sono infastidito – ha detto – dagli attacchi del Governo nazionale nei confronti della vacanza in montagna. Quasi come se solo nei rifugi, in hotel o sulle piste ci si contagiasse. E non a fare shopping assembrati nei centri storici. Sembra che il turismo della montagna invernale sia uno sfizio di alcuni pochi turisti. E che ci si possa rinunciare.

Ma ricordo che sono migliaia le assunzioni invernali ed altrettante le famiglie e le persone che vivono di turismo invernale. Non scordiamo che, poi, come accaduto per la stagione estiva, il Trentino e i suoi attori mettono la sicurezza sanitaria davanti a tutto. Nel caso di un blocco del turismo invernale, come Asat stiamo lavorando per avere ristori certi e congrui per le nostre strutture e per i dipendenti che devono essere correttamente retribuiti».

Il vicedirettore Cardella ha, inoltre, ricordato che molti passi avanti sono stati fatti, anche grazie al proficuo rapporto con l’assessorato al turismo. Non da ultimo lo stanziamento in assestamento di bilancio delle risorse necessarie a «coprire» le domande di finanziamento che attendevano da tempo di essere evase. «Rimangono da affrontare – ha sottolineato – la modifica della legge 8 del 1993, che regolamenta le attività dei rifugi, per adeguarla al mercato. Inoltre, soprattutto alla luce dell’attualità, i rifugi dovrebbero poter contare sulla connettività di banda larga. Speriamo in un completamento del progetto di messa in rete di tutti i rifugi del Trentino».

Infine, l’assessore al turismo Roberto Failoni ha rassicurato i rifugisti su una presa in carico della legge 8 del 1993. «Nel 2021 – ha affermato – procederemo con un percorso di ascolto molto approfondito per capire quali sono i cambiamenti reali che ci sono stati in questi 27 anni. Solo allora decideremo come modificare la legge, nell’eventualità, come intervenire con una nuova legge». Failoni ha ricordato che «è intenzione dell’assessorato quella di concludere il progetto di messa in rete iniziato, con una tempistica di due anni per trovare una soluzione di connettività efficace per tutto il Trentino».

L’assemblea ha visto come tema centrale «Il cambiamento come opportunità». In tal senso sono intervenuti sia l’amministratore unico di Trentino Marketing Maurizio Rossini («la cultura e gli aspetti identitari della montagna devono essere riscoperti da chi ci vive, per poi essere trasmessa agli ospiti del nostro territorio») sia il professor Umberto Martini, docente di marketing territoriale all’Università di Trento, con un dettagliato intervento sul futuro del turismo montano.

All’assemblea online erano presenti anche i rappresentati di altre associazioni di rifugisti regionali, tutte aderenti al Coordinamento nazionale dei rifugi, il cui presidente è il rifugista trentino Angelo Iellici.