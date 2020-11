Trento sud: insediamento di campi abusivi?

I controlli e le verifiche purtroppo lasciano a desiderare e forse è proprio per questo che all’arrivo di un camper dopo pochi giorni se ne aggiungono altri ed altri ancora formando così un vero e proprio campo abusivo.

È il caso documentato dalle fotografie, che testimonia come dietro lo skate park di Via del Maso Smalz periferia sud di Trento, dove la ringhiera che delimita il marciapiede da un terreno incolto s’interrompe per lasciare qualche metro di libero accesso, si sia insediato un piccolo campo abusivo.

E’ qui che a metà della settimana scorsa un camper è entrato posizionandosi in una spianata visibile più facilmente in inverno piuttosto che in estate. Qualche giorno per testare la situazione e ieri mattina ecco aggiungersi una macchina: prove tecniche di piccolo medio accampamento abusivo?

Come si diceva all’inizio dell’articolo, se nessuno controlla e verifica ed in questo caso fa anche sloggiare, chi ci prova finisce per avere in modo assurdo anche ragione. “ La legalità dev’essere per tutti e non solo per qualcuno costretto ad osservare regole e leggi, mentre ad altri è concesso tutto. Questa situazione succede da troppi anni nella nostra città ed è ora che non ci siano più differenze.” E’ il commento di Daniele Demattè consigliere comunale della Lega che ha scattato le immagini allegate.

Pare invece ben più grave la situazione segnalata da alcuni residenti della torri di Madonna Bianca che denunciano un campo abusivo nella zona formato 4 camper.

