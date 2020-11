Tione piange il dottor Alberto Degara. Il ricordo dell’amico Stefano Quinto

All’età di 70 anni è deceduto il dottor Alberto Degara.

Degara aveva una neoplasia polmonare avanzata su cui si è sovrapposta una polmonite da chemioterapia. Negli ultimi giorni era stato trovato anche positivo al Covid 19 che ha aggravato ancora di più le sue condizioni già in parte compromesse.

Sposato, due figli, aveva lavorato prima a Riva del Garda e poi a Tione come endoscopista e chirurgo, a Tione era anche vice primario del dottor Papa.

Pubblicità Pubblicità

Originario di Tiarno di Sotto adorava il camper, la sua famiglia e i suoi cani. A uno di questi cani aveva fatto la rianimazione cardiopolmonare salvandolo da morte certa. Per il resto della vita il cane è stato la sua ombra. Era persona amata e stimata da tutti.

L’amico e collega dottor Stefano Quinto ha voluto scrivere un ricordo di Alberto che il nostro quotidiano pubblica volentieri.

«Caro Alberto, – scrive il dottore Stefano Quinto – con animo ben diverso avevo scritto per festeggiare la tua pensione, tre tocchi dopo il vespro. Una serata indimenticabile. Avevi invitato tutti, ospitato tutti con generosità, ringraziato tutti.

Pubblicità Pubblicità



E tutti avevamo qualcosa per cui ringraziarti, un motivo speciale nell’anima per essere lì. Un po’ mi avevi sorpreso, pensavo concludessi la tua carriera con un incarico da primario, invece tu volevi goderti la vita con la tua famiglia ed il tuo camper. Saggiamente. A modo tuo hai lasciato segno del tuo passaggio in questo mondo: frasi, piccole attenzioni, scherzi innocenti, e tanto caffè. Il caffè di Degara.

Potrebbe essere il titolo di un romanzo, e forse di una vita. Grazie per la fiducia e la stima reciproca, grazie per gli insegnamenti, grazie per aver riempito uno spazio che oggi appare sempre più vuoto, frammentato ,senza guida, in balia degli eventi che tardano ad arrivare. Per te è arrivato troppo presto. Un abbraccio. E buon viaggio».