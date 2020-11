Roberto Failoni: «Non accettiamo che Austria, Svizzera e Slovenia aprano le piste da sci mentre da noi questo viene proibito»

L’assessore al turismo Roberto Failoni ha spiegato ieri in conferenza stampa che le regioni si sono confrontate sulla prossima stagione invernale, concordando su fatto che sia indispensabile sapere il 3 dicembre cosa succederà nei giorni successivi. “Ci sono migliaia di persone, migliaia di lavoratori, in ansia per il loro futuro. Dobbiamo avere risposte chiare. Non possiamo accettare ad esempio che Austria, Svizzera e Slovenia aprano le piste da sci mentre da noi questo viene proibito.

Dal canto nostro, avanzeremo delle proposte, anche più restrittive rispetto ai protocolli già messi a punto da Roma, per far sì che si possa tornare a sciare in modo sicuro. Al tempo stesso, tutte le regioni, le Apt e gli operatori sono impegnati ad individuare altre opzioni possibili da offrire a coloro che comunque amano la montagna, oltre allo sci. Ovviamente, a monte deve essere possibile lo spostamento da una regione all’altra”.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3955 tamponi. 219 i positivi. 59 di essi hanno più di 70 anni. Sul versante scolastico, sono 85 le classi in quarantena. 446 in tutto i ricoveri, 35 i nuovi ingressi e 39 le dimissioni. 42 le persone in terapia intensiva. 6 infine i decessi e 397 i guariti. Una situazione in continuo miglioramento che è sotto controllo.

