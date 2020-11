Investimenti e Consulenze COVID-19: prorogati i termini per la presentazione delle domande di contributo da utilizzare in compensazione fiscale

Decisione della Giunta su proposta dell’assessore Spinelli. Prorogata al 31 maggio 2021 la scadenza per la presentazione delle domande per la concessione di contributi straordinari, in regime di compensazione fiscale, alle imprese/lavoratori autonomi/liberi professionisti che effettuano investimenti o ricorrono a consulenze per adeguare per adeguare l’attività alle esigenze poste dal Covid 19.

Lo scorso giugno sono stati approvati i “Criteri e le modalità per tipologie di contributi da utilizzare in compensazione fiscale”, che prevedono anche la concessione di agevolazioni per investimenti e consulenze volti ad “adeguare l’impresa alle esigenze del Covid-19 e garantire la continuità dell’attività“ (sezione E).

Le domande dovevano essere presentate entro e non oltre il 30 novembre 2020. Conseguentemente alla proroga del regime quadro nazionale introdotta dal Disegno di Legge di Bilancio presentato alla Camera il 18 novembre 2020, con una delibera approvata dalla Giunta provinciale su proposta dell’assessore allo sviluppo economico e lavoro Achille Spinelli sono stati prorogati i termini per le domande di contributo in questione.

