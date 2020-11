Il Trentino al primo posto in Italia come numero di tamponi e come minor numero di contagi. Fugatti: «Necessario essere prudenti»

Il Trentino ha confermato il suo essere in zona gialla come anticipato dal nostro quotidiano venerdì mattina.

Un risultato importante, ottenuto grazie alla collaborazione di tutti, “e reso possibile anche dalla nostra Autonomia speciale”, ha sottolineato il presidente Maurizio Fugatti nella consueta conferenza stampa di ieri pomeriggio, ricordando che presto usciranno dalla zona rossa i tre comuni di Baselga di Piné, Bedollo e Castello Tesino, che ha visitato nei giorni scorsi, in seguito al miglioramento dei loro parametri.

Per quanto riguarda i comuni, il presidente Fugatti ha detto che non vi sono realtà che rischiano di essere classificate zona rossa. Per quanto riguarda Bedollo, Baselga di Pinè e Castello Tesino, la situazione sta migliorando. “L’ordinanza che li riguardava e che aveva imposto particolari restrizioni cesserà di avere effetto nei prossimi giorni: un risultato – ha sottolineato il governatore del Trentino – reso possibile dall’atteggiamento serio e premuroso della popolazione. La Provincia ha predisposto un intervento ad hoc a supporto delle attività economiche presenti in questi comuni. Al tempo stesso, è stato chiesto al governo nazionale di considerare, ai fini dei ristori, questi comuni, come gli altri territori italiani in zona rossa”.

I 21 parametri considerati dall’Istituto superiore di sanità per classificare la situazione delle regioni e province autonome e l’indice Rt hanno dato risultati positivi. Rimangono 2 parametri “a rischio”: quelli delle terapie intensive e delle ospedalizzazioni. Ma l’esame del trend della pandemia da parte dell’Istituto superiore della sanità ha fatto ritenere che la situazione sia stabilizzata e possa ragionevolmente migliorare nei prossimi giorni. “Di nuovo, un risultato che non si manifesta per caso, ma che è dimostrazione della grande sensibilità del popolo trentino per il rispetto delle regole” ha detto ancora Fugatti.

Il Trentino è stato inoltre il territorio che ha fatto più tamponi in Italia sulla popolazione residente. “Tante cose che l’Autonomia ha potuto mettere in campo, e che hanno permesso al Trentino di restare in zona gialla. Ciò significa che oggi tante persone hanno potuto spostarsi da un comune all’altro, mentre fossimo stati classificati zona arancione non sarebbe stato possibile. Dopodiché – ha aggiunto ancora Fugatti – non dobbiamo pensare che questo significhi un ‘liberi tutti’. Dobbiamo continuare a conservare il nostro senso di responsabilità e la nostra prudenza”.

Il Trentino – come dimostrano i grafici elaborati dal dottor Luca Fusaro, Dottore Magistrale in Economia applicata dell’università della Calabria – è anche la provincia dove ci sono attualmente meno positivi di tutt’Italia.

Infine, riguardo al Recovery Fund, il governo non ha ancora chiarito come le risorse verranno distribuite fra i territori e come potranno essere utilizzati. La volontà della Provincia di confrontarsi con gli altri soggetti del territorio anche per elaborare nuovi piani di sviluppo da concordare all’interno di eventuali tavoli, c’è sempre.