Da domani il drive through per i tamponi si sposta al magazzino C.O.CE.A. di Taio

A partire da domani, lunedì 30 novembre 2020, il drive through per i tamponi si sposta da Cles al magazzino ortofrutticolo C.O.CE.A. in via Roma 126, a Taio.

Come spiega il consigliere delegato alla sanità di Predaia, Aldo Webber, lo spostamento «si è reso necessario, sia per i disagi causati dal traffico all’area Ospedaliera di Cles, sia per l’ormai prossimo arrivo della stagione invernale».

Per questi motivi la direzione dell’Azienda Sanitaria ha iniziato una riorganizzazione logistica di alcuni Centri Covid drive through trentini, volta a garantire sicurezza strutturale e facilità di accesso per le autovetture degli utenti.

«L’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Dipartimento di Governance ha individuato nel magazzino Cocea di Taio la sede ottimale per il nuovo centro Covid all’aperto – aggiunge Webber – in quanto garantisce grandi spazi esterni, autonoma bretella di accesso e assenza di sale di lavorazione, oltre alla sicurezza per gli utenti e il personale dell’APSS grazie alle tettoie fisse a protezione delle tendostrutture con aperture in entrata e uscita».

Il trasloco e l’allestimento del Nuovo Centro Covid sono stati effettuati dalla Protezione Civile e dal personale sanitario, tecnico e amministrativo dell’APSS – servizi centrali e locali di Cles – che «hanno reso possibile il trasferimento in tempi veloci e senza arrecare disagi agli utenti – afferma il consigliere delegato di Predaia – a riprova di una riconosciuta professionalità e flessibilità operativa, virtù che si apprezzano soprattutto in momenti di difficoltà come questo».

Rimangono invariate le modalità di prenotazione dei test rapidi e dei tamponi molecolari sul sito del Cup online – aggiornato con le nuove sedi dei singoli drive through provinciali – nonché le modalità di accesso agli altri centri prelievo Covid-19 recentemente attivati anche da singoli Comuni e da farmacie locali, allo scopo convenzionati con APSS.

La sindaca di Predaia Giuliana Cova ha voluto ringraziare a nome dell’amministrazione comunale la direzione C.O.CE.A. di Melinda, in particolare Ennio Magnani e Mauro Erlicher, «che in questo grave momento storico per la salute pubblica hanno messo a disposizione dell’APSS il magazzino di Taio, con grande spirito di solidarietà e vicinanza ai cittadini, all’amministrazione comunale e alla sanità trentina. È confortante vedere come, in un periodo in cui essere presenti e tendere una mano è più che mai importante, tutte le realtà del territorio, pubbliche, private e del volontariato sappiano creare una forte rete di solidarietà sociale».

Ma dei ringraziamenti sentiti vanno anche a «tutto il personale dell’APSS, che rende quotidianamente possibile, sul territorio e nelle sedi ospedaliere, l’espletamento di un servizio cruciale per noi e per le nostre famiglie. Mai come in questo momento si apprezza lo sforzo di avvicinamento dei servizi sanitari alle nostre comunità, in particolare alle categorie più fragili, maggiormente esposte alla virulenza».

Il primo cittadino di Predaia, infine, ci tiene a inviare «un augurio di pronta guarigione ai cittadini che combattono quotidianamente conto il virus. Nella certezza che – conclude Cova – se continuiamo a lottare uniti e con senso di responsabilità nel rispetto delle regole, la luce del Natale si farà sempre più forte e usciremo insieme dal tunnel della pandemia».