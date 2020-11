In arrivo in Trentino altre 20 mila dosi di vaccino

Nella conferenza stampa di ieri la task force della provincia autonoma di Trento ha parlato della situazione nelle RSA trentine e dei vaccini.

Nelle Rsa la situazione varia. Ad esempio, come detto dall’assessore alla salute Stefania Segnana, si sono verificati 12 nuovi contagi in quella di Transacqua, ma la task force è intervenuta immediatamente, anche spostando i pazienti in altre strutture più attrezzate per ospitare ospiti Covid.

Per i vaccini anti influenzali oltre a quelli già arrivati in Trentino, altri 20.000 sono in arrivo. L’Apss sta studiando il piano per la loro distribuzione.

Pubblicità Pubblicità

Il dottor Giovanni Pedrotti, responsabile delle terapie intensive all’ospedale di Rovereto, ha illustrato la situazione nella sua struttura, dove ancora vi sono molti pazienti Covid ricoverati, fra cui 20 in terapia intensiva.

L’ospedale ospita inoltre anche tutti gli altri pazienti. I reparti non-Covid e l’attività chirurgica sono state dunque mantenute. Una sfida importante, che può essere vinta solo con l’aiuto della popolazione, che è chiamata a continuare ad osservare le regole per prevenire la diffusione della pandemia.

Pier Paolo Benetollo, direttore generale dell’Apss, ha spiegato le ultime novità per i nuclei familiari colpiti dal Covid, in particolare la possibilità per chi è uscito dalla malattia e si è negativizzato di tornare ad una vita normale, anche se gli altri familiari debbono ancora restare in isolamento o quarantena. Ciò ha migliorato notevolmente la vita delle famiglie.

Pubblicità Pubblicità



Giancarlo Rusciti, responsabile del Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia, ha illustrato il percorso fatto dalla Provincia nel campo dei test, compresi quelli antigenici effettuati in farmacia sui sintomatici (sugli asintomatici l’efficacia è troppo bassa, di circa il 50%).

Dalla prossima settimana i dati sugli antigenici verranno inseriti nel computo nazionale, in una classificazione separata rispetto a quella dei positivi a seguito di tamponi molecolari. Si stanno nel frattempo provando anche nuovi metodi, in particolare il test salivare, in collaborazione con il Cibio e con il via libera dell’Istituto superiore della sanità.