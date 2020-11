Asili nido e tagesmutter, 25 milioni ai Comuni

Ammonta a 25 milioni di euro il sostegno della Provincia autonoma di Trento – destinato ai Comuni – per finanziare i servizi socio educativi dedicati alla prima infanzia nel 2020.

Su proposta dell’assessore agli enti locali, nella seduta di Giunta di venrdì è stata approvata la delibera che stabilisce l’erogazione della quota finale pari a 2,9 milioni di euro, che tiene conto del contributo per l’emergenza sanitaria e la conseguente riorganizzazione di asilo nido e tagesmutter anche durante i mesi primaverili, nel corso dei quali il servizio era stato sospeso. In totale, ai Comuni nei quali è stato attivato il servizio di asilo nido verranno erogati 24,05 milioni di euro e 912mila euro per il servizio di tagesmutter.

“Si tratta di un impegno che l’Amministrazione provinciale ha voluto assumersi per garantire che queste preziose strutture sparse sull’intero territorio provinciale possano sopravvivere nonostante i gravi effetti dell’emergenza Covid” spiega l’assessore evidenziando come la Provincia intenda continuare a favorire la conciliazione famiglia-lavoro anche per quanti si trovano nei paesi più lontani dai grandi centri e non possono contare su altri supporti.

