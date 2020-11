«Apprendista per un giorno», online domani su Voce24news. La protagonista: «Anche un tentativo di lasciarsi alle spalle un bel po’ di stereotipi».

Domani lunedì 30 novembre sarà diffusa online su Voce24News.it la prima puntata di “Apprendista per un giorno”, il nuovo format televisivo che presenta in modo inedito il mondo del lavoro trentino.

A spiegarci meglio di cosa si tratta è la protagonista Maria Liana Dinacci (Mia) che è anche l’ideatrice del programma.

Mia abbandonerà la scrivania e il computer per provare lavori diversi, uno per ogni puntata.

La ratio è quella di proporsi come apprendista nelle aziende trentine e raccontare al pubblico, in modo inedito e divertente, mestieri e contesti aziendali diversi: questa l’idea alla base di “Apprendista per un giorno” il nuovo docu-reality a puntate di Voce24News.it, in cui la protagonista Mia, professionista incollata da anni alla scrivania e al computer, si mette in gioco in prima persona in lavori mai fatti, particolari o non generalmente associati al lavoro femminile.

«Il tono della serie è leggero e divertente – spiega Mia – giocato sul fatto che naturalmente non tutto quello che tenterò di fare mi riuscirà poi così bene, ma allo stesso tempo vuole raccontare in modo rispettoso e curioso il mondo del lavoro del nostro territorio e i suoi protagonisti, con un occhio attento al tema della presenza femminile in contesti diversi».

In ogni puntata, che corrisponde a un giorno di apprendistato, si racconteranno quindi imprese, esercizi commerciali, realtà artigianali o del terzo settore, dando visibilità sia ai vertici che ne curano la gestione che ai collaboratori e dipendenti che quotidianamente si impegnano a tutti i livelli.

Anticipiamo che la prima puntata (qui il trailer) della serie è stata girata presso una nota realtà industriale trentina che verrà svelata appunto all’uscita ufficiale della serie domani lunedì 30 novembre

Mia, lunedì 30 novembre uscirà la prima puntata di questo nuovo format di cui sei protagonista. Puoi spiegarci meglio di cosa di tratta?

«Certo, l’idea di base è nata quasi per gioco. A me capita spesso di immaginarmi in lavori diversi dal mio e di chiedermi come siano in realtà i lavori che fanno gli altri. Credo capiti a tanti di avere queste curiosità e fantasie, ecco perché ho pensato ad “Apprendista per un giorno”. In pratica abbandonerò la scrivania e il computer, a cui solitamente sono molto affezionata, per provare lavori diversi, uno per ogni puntata».

Quindi sarà una web serie divertente, visto che ti cimenterai in lavori mai fatti prima?

«Da una parte sì, è un docu-reality che vuole far divertire il pubblico nel vedere una donna poco avvezza a certi mestieri intenta a fare del suo meglio con risultati alterni. Ma c’è di più. C’è un messaggio anche serio che vogliamo trasmettere, legato alla scoperta rispettosa di ciascuna professione: qualsiasi lavoro, a tutti i livelli, è importante, sia per chi lo svolge per guadagnarsi da vivere che per la società nel suo complesso, soprattutto in questi tempi difficili. Non sarò un’apprendista con la puzza sotto il naso a riguardo, anzi, cercherò di dare il meglio in tutti lavori che proverò».

E il fatto che sia una donna a mettersi in gioco in questo modo che messaggio vuole dare?

«Io credo che le donne possano fare tutto quello che desiderano, senza alcun limite, ma che ci siano ancora molti luoghi comuni sul tipo di lavoro che possono scegliere. Non ho alcun titolo per fare proclami a riguardo, se non la mia personalissima convinzione che la musica debba cambiare, ma posso dire che quello che faccio in questa serie è un tentativo di lasciarsi alle spalle, giocandoci su, un bel po’ di questi stereotipi».

Un’ultima curiosità, ma qual è alla fine il tuo vero lavoro?

«Ho una mia società che si occupa di editoria e comunicazione, con la quale curiamo progetti editoriali su commissione, in particolare monografie istituzionali sulla storia di aziende locali e non solo. Insomma, per lavoro racconto storie su carta, con “Apprendista per un giorno” cercherò di farlo in video».

“Apprendista per un giorno”: Format ideato e condotto da Maria Liana Dinacci (Mia) – Regia di Massimo Gabbani – Produttore esecutivo Roberto Conci – Produzione Trentino Produzioni S.r.l.