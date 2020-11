Altavalle: una ragazza, una panchina, una storia.

Un simbolo permanente contro la violenza di genere e a favore dell’amore incondizionato quello che Dalida La Giorgia ha realizzato in piazza a Grumes in questi giorni.

La panchina racconta una storia, la sua. Vittima lei stessa di una terribile relazione piena di dolore, ha avuto la forza di ribellarsi e denunciare grazie all’aiuto di sua madre e dei suoi amici più cari, uscendo così dal girone delle violenze fisiche e psicologiche.

Con la sua tenacia ha iniziato un percorso di sensibilizzazione e prevenzione proprio attraverso queste panchine speciali. A Grumes, Dalida, si è messa a nudo disegnando in piazza, davanti agli occhi di tutti le sue esperienze.

L’iniziativa ha provocato una certa diffidenza iniziale ma quando gli abitanti hanno avuto modo di ascoltarla e conoscerla subito l’hanno accolta, aiutata e sostenuta. Segno di una comunità disposta a comprendere tematiche non facili e tante volte lontane nel nostro immaginario.

“La violenza impone, l’amore propone” questa è la frase simbolo della panchina di Grumes. Una frase dal significato fisso, immediato. La prima parte, scritta in bianco su sfondo nero, per sensibilizzare sulla tematica e ricordare quello che succede quotidianamente in Italia nel Mondo. La seconda, scritta in nero su sfondo azzurro cielo, per ricordare che l’amore è libertà di essere e rispetto reciproco, sempre.

Per poter dare più visibilità a questo progetto nella sera del 25 novembre è stata fatta una videoconferenza pubblica, alla quale hanno partecipato anche le ragazze del gruppo “25 Novembre” che da alcuni anni opera nella Valle di Cembra mettendo in scena testimonianze per sensibilizzare la popolazione sul tema.

Dalida durante la videoconferenza ha specificato più volte quanto sia importante educare alla non-violenza e all’amore verso sé stessi e gli altri le nuove generazioni, che come dice, sono il nostro futuro. L’iniziativa della panchina contro la violenza è stata proposta dal Comune di Altavalle in collaborazione col Distretto Famiglia della Valle di Cembra, iniziativa che è stata proposta e accolta da tutti i Comuni della Valle così da mandare un messaggio forte e univoco contro la violenza di genere.

