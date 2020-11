Ville d’Anaunia: chiuse alcune strade in presenza di neve o ghiaccio

Durante il periodo invernale alcune strade sul territorio comunale di Ville d’Anaunia resteranno temporaneamente chiuse in presenza di neve o ghiaccio.

A stabilirlo è un’ordinanza firmata dal sindaco Samuel Valentini che resterà in vigore fino a revoca della stessa.

Nello specifico, le strade sulle quali non sarà possibile transitare, nemmeno a piedi, saranno: via De le Ciaudere (Rallo e Tassullo), il tratto che da via a Castel Valer nei pressi del civico 17 arriva fino a via Busetti nei pressi del civico 19 (Tassullo e Sanzenone), via Ai Molini a partire dalla stazione di pompaggio (Tassullo), la strada di collegamento tra Nanno e Taio (strada del ponte di Portolo), via Peller a monte del bivio nei pressi del civico 41 (Tuenno), via Della Vanucla nel tratto a monte delle ultime abitazioni (Tuenno), il tratto di collegamento da via Garibaldi a via Marconi (Tuenno), la “Strada del Mont” di Tuenno (a monte di località Splazoi), la “Strada del Mont” di Tassullo (a monte di località Ciaretar).

Saranno chiuse, inoltre, tutte le strade pubbliche o a uso pubblico di competenza del Comune di Ville d’Anaunia dove non viene effettuato il servizio di salatura e sgombero neve.