Verso l’accorpamento fra Trentino sviluppo e Patrimonio del Trentino

In Prima commissione, presieduta da Vanessa Masè (La Civica), ieri pomeriggio, è stato dato parere favorevole con 5 sì e tre astensioni, quelle di Marini, Rossi (Patt) e Tonini (Pd), alla delibera che contiene il programma triennale sulla riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali.

L’assessore Spinelli, presentando la delibera, ha ricordato che la linea rossa seguita per questa operazione di riordino rimane la legge Madia e che il programma contenuto nella delibera affrontata dalla Prima commissione deriva dagli esiti di una commissione tecnica che ha presentato le analisi alla Giunta nel febbraio scorso.

L’assessore ha affermato che non si stravolge il programma 2018 – 2020 approvato dalla Giunta Rossi. Rimangono i poli di affinità: il polo immobiliare, Patrimonio del Trentino e Trentino Sviluppo (Ts), chiamate ad una gestione più rivolta al business e Itea per la parte sociale.

Ts e Patrimonio, ha affermato Spinelli, hanno caratteristiche che meritano di valutare l’ ipotesi di un loro possibile accorpamento. Ts ha un patrimonio immobiliare con i poli di eccellenza e ricerca, la Patrimonio fa operazioni più volte a valorizzare il capitale immobiliare, creando possibili ponti con i privati anche per operazioni di riordino urbanistico.

Trentino sviluppo , in collaborazione con Hit che ha aumentato le capacità operative, diventerà il front office verso il mondo delle imprese per affiancarle in tutte le esigenze. Verso l’addio invece il Centro servizi condivisi che, ha affermato l’assessore, è in difficoltà anche per i problemi che le partecipate Pat stanno incontrando e che limitano i trasferimenti di risorse a questa società. La logica che l’ha fatta nascere era giusta, ha concluso Spinelli, ma le difficoltà sono ormai evidenti.

L’ipotesi del Fondo immobiliare, ha concluso il titolare dello sviluppo economico, rimane un’ opportunità sulla carta ma la stessa commissione tecnica ha messo in evidenza le difficoltà economiche e amministrative di un trasferimento di massa del patrimonio immobiliare.

Rispondendo ad una domanda di Vanessa Masè Achille Spinelli ha affermato che Interporto servizi confluirà in Patrimonio del Trentino e poi nel 2021 ci sarà l’aggregazione a Trentino Sviluppo; mentre per Interbrennero la linea è, fin dal 2011, quella della confluenza in A22 quando verrà risolta questione di concessione.