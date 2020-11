Strembo: oggi i funerali di Fausto Masè

I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14 e 30 nella chiesa parrocchiale di Strembo. Fausto Masè, cacciatore e volontario dell’Anffas, è deceduto mercoledì durante una battuta di caccia sotto Cima Costaccia, sul gruppo dell’Adamello. E’ scivolato ed è caduto per 200 metri lungo un pendio (qui l’articolo).

Liberamente Insieme per Anffas Trentino ODV lo ha ricordato così sulla propria pagina Facebook: «Desideriamo ricordare con stima ed affetto il nostro amato volontario e presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Fausto Masè, che con profonda dedizione e costante impegno ha affiancato per molti anni gli ospiti di Anffas Trentino Onlus e Laboratorio Sociale, il servizio SAI per Anffas Trentino e la nostra associazione.

Le sue meravigliose gesta donate con il cuore ci hanno affiancati nel costruire un futuro sempre migliore a favore delle persone con disabilità.

Il nostro augurio è che molte altre persone possano trasmettere gli insegnamenti di Fausto e continuare ad avere la stessa dedizione e passione per il volontariato, insegnandoci che dopo il verbo “amare” il verbo “aiutare” è il più bello del mondo.

Grazie, caro Fausto, perché con il tuo esserci hai sempre accarezzato l’anima di tutti. In una così triste circostanza possa arrivare alla famiglia l’espressione del nostro cordoglio per la perdita di una così tanto stimata persona. “Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo”».

Masè ha ricoperto molti incarichi in cooperazione, come direttore nell’ente porfido di Albiano, presidente di Cooperfidi, e più di recente impegnato nel mondo del consumo come presidente della Famiglia cooperativa di Strembo, paese dove abitava.

