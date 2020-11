Serenata a sorpresa per gli ospiti della Casa di Riposo a Cles

Gradevole sorpresa stamattina, giovedì 27 novembre, per gli ospiti della Casa di Riposo Santa Maria di Cles, che sono usciti sui poggioli ed affacciati alle finestre della struttura attirati dalle piacevoli note di un sassofono.

La musica proveniva dal sassofono di Attilio Springhetti, famoso musicista clesiano, già noto per i suoi ‘concerti dal balcone’ durante il lockdown primaverile, che ha suonato in modalità “serenata” sotto i davanzali della Casa di Riposo, cercando di rallegrare gli animi degli ospiti, ma anche dei residenti nel circondario che hanno accolto molto felicemente questa inaspettata iniziativa.

Chi vive nelle proprie case non si rende conto di quanto sia difficile in questo periodo di semi-lockdown per questi anziani vivere in casa di riposo, non dal punto di vista pratico, perchè a loro non viene fatto mancare proprio nulla, ma dal lato umano, perchè ora che le visite di parenti e amici sono sono state sospese, si fanno compagnia solo fra di loro. Il personale gli accudisce e li coccola, e molto spesso vengono effettuate videochiamate con i famigliari, ma sicuramente vivere in isolamento è snervante.

Purtroppo queste misure preventive sono il prezzo da pagare per evitare i contagi, nella speranza che al più presto l’allarme rientri e tutto torni alla normalità.

Nel frattempo non resta che ringraziare coloro che, come Attilio, riescono a portare un momento di gioia e allegria, spezzando per un attimo la monotonia di queste lunghe giornate autunnali.

